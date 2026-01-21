黃國昌將國防機密攜出委員會 綠委：曾在監視器死角停留

追究民眾黨團總召黃國昌週一將國防機密資料攜出委員會，民進黨立委21日前往立法院警衛隊調閱相關監視器畫面，對於原本有申請「複製影片」，但立院秘書長周萬來只允許「觀看」也引發綠委不滿。

民進黨立法院黨團書記長陳培瑜質疑，「帶走的機密不被重視，然後現在我們想要看這個監視器卻變成一個機密，非常的荒謬。」

民進黨團書記長陳培瑜看完畫面後列出時間軸，指出黃國昌從離開委員會到發現帶出資料折返總共約1分15秒，而且黃國昌身旁的助理拿著手機，又在監視器死角停留約42秒，質疑黃國昌有足夠時間翻拍國防機密資料，呼籲黃國昌應清楚說明。

民進黨立法院黨團書記長陳培瑜指出，「42秒已經足以讓你把手上的資料拍完，製造一個他只是假裝忘記所以帶走的，這個看起來像是低級錯誤的行為，但我要說他犯的是高級國防外交機密洩漏的可能性。」

民眾黨立法院黨團總召黃國昌回應，「民進黨到今天還在炒作這個議題，就知道民進黨就是一天到晚在搞政治鬥爭，那調完錄影帶了以後沈伯洋是不是要道歉？東西是不是我自己繳回去的？」

黃國昌強調自己發現後就立刻歸還，批評綠委是在做政治鬥爭。至於民進黨團認為，現行立院議事規則中對於攜出秘密文件缺乏對應罰則，會推動修法，也不派除向司法單位檢舉或告發，但黃國昌都表示不以為然。

