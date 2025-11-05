黃國昌將赴政大演講...系學會宣傳文引上千留言朝聖：會不會咆哮、問A答B？

政治大學政治系邀請民眾黨主席黃國昌20日舉辦講座「從街頭到國會：黃國昌的政治實務與人生歷程」，系學會昨（4日）發布宣傳文，鼓勵學生參與、多跟黃國昌交流。不料，宣傳文章一發出，就湧入眾多網友留言嘲諷，「會不會咆哮？」「他會問A答B嗎？」

政治大學政治系學會昨日發文宣傳講座，指出黃國昌將以自身的政治生涯出發，分享其在角色轉變時的心路歷程，並思考在台灣的政治環境下，公共知識分子如何定位自身角色，最終又為何決定從政。

廣告 廣告

文中也提到，在如今國會三黨不過半的政治格局下，彼此各持己見，台灣社會上缺少了相互理解與對話的機會，本次講座除了政治生涯的分享，也歡迎各位同學對於時事發表自身的看法，與黃國昌交流。

不料，這篇貼文剛發佈不到半天，就湧入上百則留言，網友紛紛嘲諷，「問問題會問A答B嗎？」「提問的時候大家記得保持沉默，不然會被問A答B或被洗臉」「他有真正回答問題過嗎？」「應該是要安排一些演員混在聽眾裡問黃國昌能回答的題目，不然問A答B的時候很尷尬」「會不會咆哮師生？」

（圖片來源：政大政治系學會臉書）

更多放言報導

脫離「黨校」負面形象！政大學生會展行動力！促更動蔣介石遺像，「蔣公銅像站」改名「好漢坡站」

侯友宜政大座談會遭抗議！政大學生舉牌「畫侯爛」、「孩子中毒不重要」…狂批新北治安問題連環爆