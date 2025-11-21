即時中心／林韋慈報導

民眾黨主席黃國昌昨（20）日前往政治大學演講引發熱議；而東吳大學政治系學生會近日也宣布，黃國昌將於12月3日晚間在外雙溪校區進行演講，主題為「社會運動的下一步：走進體制內的抗爭者」。消息一出，大量網友湧入留言開酸「我太太非常不高興，她叫我不要回應這題」、「如何貫徹自己的理念作風？A：養狗仔」、「我猜他至少會講50次『冥盡檔』」，討論度十足。

黃國昌過去因多次抨擊記者提問，導致後續民眾黨記者會上許多記者寧可保持緘默，陷入無人提問的尷尬。近期在大學內的講座會談，學生提問也備受矚目。東吳政治系學會表示，此次講座將由黃國昌從街頭運動談到政黨政治，分享從抗議者到掌權者的身分變化、社會運動與政治的交互影響，以及如何在體制內延續原有理念。

學會在貼文中指出，社會運動是推動政治改革的重要力量，近十年台灣政治深受其影響。當社運領袖進入政治領域後，是否能保持初心？理念又是否能在體制內落實？這些都是本次講座希望和學生一同探討的題目，校外人士也可報名參加一起參與。

然而，講座消息曝光後，留言區引起熱烈討論。不少網友留言開酸，「本次活動不開放Q&A，僅開放Q&B」、「如何貫徹自己的理念作風？A：養狗仔」、「問問題會問A答B嗎」、「黃國昌可以不報名就參加自行車活動，那我是不是不報名也能去參加黃國昌的講座」、「我太太非常不高興，她叫我不要回應這題」、「我猜他至少會講50次『冥盡檔』」等。

也有網友點進報名表後發現，主辦單位明定「禁止任何形式抗議，包括舉牌或干擾演講之行為，違者將視情況制止或驅離」。此規定也引來不少調侃：「好好笑，在管制區硬要『走讀』的人，現在叫別人不准抗議，主題還是社會運動」、「只敢叫人衝的好意思講社會運動？」、「沒有其他有水準的人可以邀請了嗎？」但也有人認為，禁止干擾本就是維持活動秩序的常見規範。





原文出處：快新聞 / 黃國昌將赴東吳演講談社運 網開酸：猜他「這三字」至少會講50次

