黃國昌將赴東吳演講！挨批請鬼拿藥單 立院綠黨團：應勇於面對質疑
記者楊士誼／台北報導
民眾黨主席黃國昌20日將在政大政治系學會邀請下前往政大演講，東吳大學政治系與社會系學會16日也公布，黃國昌將於12月3日前往東吳大學以「社會運動的下一步 走進體制的抗爭者」為題演講。貼文一出引起學生跟網友狂酸「請鬼拿藥單」。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（17）日表示，學生批評朝野政治人物是自然的，黃國昌應勇於面對學生對他的質疑與挑戰。
東吳系學會活動貼文指出，講座將邀請黃國昌蒞臨現場，講述街頭運動與政黨政治的交互影響，從抗議者到被抗議者的身份轉變，應該如何去適應與貫徹自己的理念作風，「我們都期待在這次的講座裡一同尋求解答」，系學會並表示，活動開放系外人士參與。貼文下則有學生與網友開嗆「請鬼拿藥單」、「最近一直進校園演講，司馬昭之心」、「會問A答B嗎？」東吳政治系副教授陳方隅也留言稱「大家想必都準備好要提問了吧！」
鍾佳濱上午在立法院接受媒體聯訪時表示，大學是培養自由學風與民主思維的重要基地，學子們對朝野政治人物有所批判是自然的現象，至於東吳的同學對黃國昌進校園演講有所批評，相較於黃國昌訂的演講題目，可以說前半段是黃國昌前期自我介紹，「後半段學生對他的質疑，包括狗仔偷拍事件對他提出的挑戰，黃國昌應該要勇於面對」。
