即時中心／綜合報導

民眾黨主席黃國昌將辭立委前夕，昨（11）日突宣布率團赴美會談國防與關稅。對此，律師林智群今（12）日在臉書連發貼文嘲諷，黃國昌能見到最高層級的美國官員，恐怕只是入境海關。同時，林智群更質疑，黃國昌既無行政權、又將卸任，「美國到底要跟你談什麼？」

黃國昌即將依照黨內所訂的「兩年條款」辭去立委職務，不過他昨日卻突然宣布，將親率團前往美國華盛頓，並稱將與美國政府部門會談國防、關稅等重大議題，引發外界議論。

廣告 廣告

對此，律師林智群今日在臉書接連發文開酸，質疑黃國昌此行，在美國只待一天就要飛回來，直言這樣的行程「到底要見誰？」並反諷，過去不是強調什麼都要公開、反對黑箱作業，如今卻又連要件誰都保密。

林智群更嘲諷，黃國昌此行在美國能接觸到的最高層級官員，搞不好就是入境時的「海關檢查人員」。他還模擬對話諷刺指出，當海關詢問「請問一下來美國的目的？」，黃國昌若回答「要找川普談軍售、關稅」，恐怕會被直接帶去「小黑屋」。

接著，林智群還表示，自己過去前往美國時，入境時同樣有美國官員親切問候，參觀波音飛行博物館時，還與導覽人員、退休美國軍官詳談軍售台灣的問題，回程在機場商店甚至「談判關稅，成功爭取零關稅」。他酸說，「黃國昌想做的事情我早就完成過了，沒人會記得第二名是誰」。

此外，林智群也指出，政治上有所謂「看守」的概念，即將下台或離任的官員，本就不適合推動或討論重大新政策，美國方面通常也只會找「即將上任的人」對談。他質疑，黃國昌既「沒有行政權」，又「兩個禮拜後就要辭職」，美國究竟要和他談什麼？

最後，林智群直言，黃國昌中央預算不審、正事不做，卻整天搞這些有的沒的，並諷刺指出，身為一個「美國公民的爸爸」，要求見川普好像也很正常。









原文出處：快新聞／黃國昌將辭立委又沒行政權 律師諷他訪美能見最高層級官員是「他」

更多民視新聞報導

川普自封「委內瑞拉代理總統」 支持魯比歐當古巴總統

藍營訴訟成本破3700萬！律師嗆：大罷免大失敗是242比0

民進黨台北市長人選是誰？傳賴清德盼「這人」出戰 蔣萬安回應曝

