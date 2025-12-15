黃國昌對謝幸恩被約談喊「心疼的不得了」...林楚茵反嗆「到底誰是受害者」：好意思講心疼到快爆炸，你黃國昌是謝幸恩的誰？

民眾黨主席黃國昌先前被爆出養狗仔跟監政敵風波，其中一名旗下重點狗仔謝幸恩不但身兼中央社記者，還為了跟拍潘孟恩到其租宅樓下租車位，同住一棟大樓的陸委會副主委梁文傑與妻子、民進黨立委林楚茵也成其偷拍對象。針對謝幸恩被檢調約談、黃國昌還喊心疼一事，林楚茵今（15 日）發文怒嗆，自己才是被害人，鬼扯什麼政治迫害，要爆炸也是她母親才要炸裂，「黃國昌好意思講心疼到快要爆炸？你黃國昌是謝幸恩的誰啊？」

林楚茵批評，謝幸恩好好記者不當，卻要當狗仔，還用法務部地址租車位跟監她，不好好面對司法，鬼扯什麼政治迫害，自己才是被跟監的被害人。



林楚茵質疑，中央社有逼謝幸恩當狗仔跟監立法委員嗎？中央社給薪是叫謝租車位監視政府官員嗎？黃國昌心疼謝幸恩是什麼意思？



林楚茵直言，人民才要心疼納稅錢被浪費，中央社記者領的薪水是人民納稅錢，結果謝幸恩不認真跑新聞竟然去當狗仔，幫租賃車租車位在民宅地下室，哪個正派記者會這樣跑新聞？騙她沒當過記者嗎？她很嗆，「我當記者時你還在媽媽十塊錢！」



提到黃國昌稱對謝幸恩「心疼到爆炸」，林楚茵砲轟，要爆炸也是她媽媽才要炸裂，媽媽超心疼下班之後，戴眼鏡穿短褲拖鞋倒垃圾時，披頭散髮還要被狗仔偷拍，害得現在倒垃圾都要化全妝加上穿套裝才敢出門。



林楚茵斥，黃國昌好意思講心疼到快要爆炸？你黃國昌是謝幸恩的誰啊？

