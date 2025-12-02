黃國昌小姨子被爆「無照安親班」搬家重啟！教育局：查到就罰

記者柯美儀／台北報導

民眾黨主席黃國昌日前遭爆養狗仔跟拍政敵，如今週刊再爆，黃國昌的小姨子高翬違法開設安親班，事後高翬對外宣稱已經收掉安親班，不過這個說法恐怕只是煙霧彈，實際上是搬家繼續經營。北市教育局今（2）日回應表示會持續追蹤，倘確有相關違規情事，將依法裁處。

《鏡週刊》報導指出，高翬原先在北市民生東路經營的安親班未向市府立案，被爆出無照營業後，近期悄悄搬至仁愛路四段一處辦公大樓重起爐灶。

報導稱，新址大樓1樓未見任何安親班招牌，北市教育局系統中也查無立案紀錄，恐怕跟先前在民生社區經營時一樣，仍採違法的私塾經營模式。對此，高翬否認開設安親班，強調目前只是親友合租空間，找老師協助小孩寫功課。

教育局指出，因該大樓樓層眾多，就目前事證尚無法確認是否有涉及兒童課後照顧班與中心設立及管理辦法，教育局會持續追蹤，倘確有相關違規情事，將依法裁處。

