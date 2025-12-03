黃國昌小姨子解散耘力涉滅證！律師：同址還有岳家建設公司 金權關係複雜

[Newtalk新聞] 民眾黨主席黃國昌爆發養狗仔跟監政敵爭議，週刊爆料，黃國昌狗仔基地人頭老闆、凱思國際負責人李麗娟，就是安親班輔導老師，而由黃國昌小姨子高翬經營的安親班，已悄悄轉移陣地，高翬11月下旬火速解散耘力公司，滅證意圖濃烈。律師黃帝穎今（3）日指出，耘力解散同地址，竟是高坦的瑋石建設，直呼金權關係複雜，難怪黃國昌一再迴避養狗仔錢從哪來。





黃帝穎發文提及，鏡週刊爆料，高翬的耘力國際之前曾投資凱思國際，而凱思人頭李麗娟的真實身分是安親班老師，但案件爆發後耘力國際無預警解散，黃國昌小姨子恐涉滅證。

廣告 廣告





「耘力解散同地址，還有高坦的瑋石建設」，黃帝穎表示，據經濟部公開查詢的公司登記資料顯示，耘力國際今年11月20日解散，但顯示還有相同地址公司，竟是高坦（黃國昌岳父高熙治的次子）的瑋石建設，「黃國昌始終迴避養狗仔的錢從哪來，可見背後金權關係複雜」。





黃國昌2日受訪時再嗆，要檢調辦週刊，做假新聞何時要道歉？聲稱已經提告，剩下的到法院講清楚。對此，黃帝穎直言，黃國昌喊話檢調辦週刊，反顯氣急敗壞，對哪些報導不實提告，始終講不清楚，蓋牌式提告異常心虛。且提告範圍肯定不包括本期週刊，黃國昌違反法院不告不理的法律常識。





更荒謬的是，黃帝穎指出，黃國昌曾是民事訴訟法學者，明知法院「不告不理」，週刊爆黃國昌狗仔公司人頭現身，不會是黃國昌過去提告審理的範圍，黃國昌惡意誤導，更顯心虛。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

滅證全面啟動？黃國昌小姨子11月急解散耘力國際 吳靜怡：沒有錯幹嘛關？

陳佩琪批兵分54路突襲搜索 律師：不然要先預約？搜54處代表犯罪規模有多大