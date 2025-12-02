【論壇中心／綜合報導】民眾黨主席黃國昌遭爆養狗仔跟拍政敵，許多爭議也一一浮上檯面，而黃國昌的小姨子高翬，也遭爆料違法經營安親班，事後高翬對外宣稱已經收掉安親班，不過，根據週刊報導，這個說法恐怕只是個煙霧彈，實際上是轉移陣地繼續經營，而高翬也在11月下旬火速解散耘力公司，也遭質疑是否在滅證。

律師陳君瑋今日在《頭家來開講》節目中指出，當一家公司的第一個股東抽資了，最大股東不見了，那代表就是凱思國際一定發生問題，這就是「設擋火牆」，陳君瑋表示，當律師在處理公司法相關的案件時，第一個理解就是「一定是凱思國際出問題」，所以耘力國際才會抽掉，否則若無涉及不法，耘力國際沒有理由突然要解散，可能會涉及到湮滅證據，陳君瑋說，耘力國際注資的過程中，一定會有股東帳冊，一定有提供資金的來源等等相關紀錄，若屆時到檢察庭，高翬、高翔黃國昌只要一句「耘力國際已解散，所有資料全部銷毀」，那檢察官還真拿他們沒辦法，但恐怕就會牽涉到「滅證罪」，更有非常高的的機會間接讓黃國昌被羈押。

對於週刊今（2）日的爆料內容，黃國昌辦公室回應，針對近日諸多不實報導，黃國昌已提起告訴，「不再浪費時間隨之起舞，一切到法院講清楚」。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：黃國昌小姨子解散耘力涉滅證！律師：恐提升「這件事」發生機率

