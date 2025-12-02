黃國昌小姨子遭指違法經營「安親班」！吳靜怡質疑：北市府沒人去查？
論壇中心／綜合報導
民眾黨主席黃國昌今天（2日）遭週刊爆料，小姨子高翬先前在台北市民生社區違法開設安親班，被踢爆後疑搬到仁愛路四段的辦公大樓重起爐灶；而被指稱「養狗仔」的凱思國際負責人李麗娟，也被週刊發現進出該大樓。政治評論員吳靜怡質疑，網紅四叉貓和週刊都能知道黃國昌的親戚在做違法的安親班，但為何台北市政府沒有派員去稽查？
吳靜怡在《台灣向前行》節目中指出，台北市的小吃攤只要有人舉報，市府就會派員去稽查環境衛生、有無違法營業、是否開立發票等等，但對於之前高翬已被討論多次的「安親班」，北市教育局有派人去稽查「還黃國昌清清白白」嗎？吳靜怡批評北市府，沒有澄清該安親班私下教育孩童是否合法，甚至還讓他們可「狡兔三窟」搬到仁愛路四段的大樓。
吳靜怡提醒台北市長蔣萬安，北市教育局也要去了解，那一棟大樓裡面到底是私人住宅，還是可以混商使用？該安親班是否只是「高家的私塾」？如果裡面的孩子出了問題，有一些不能避免的災害，誰來負責？吳靜怡痛批，這與電子遊藝場是一樣嚴重的問題，電子遊藝場可以說查就查，所以教育局少在那邊說「問了安親班說裡面沒問題，也沒有學生舉報有去任何相關的不法安親班」，這樣不是真正在辦案。吳靜怡諷刺地說：「現在黃國昌很大，大到連北市府教育局都拿他沒轍。」
原文出處：黃國昌小姨子遭指違法經營「安親班」！吳靜怡質疑：台北市政府沒人去稽查？
