黃國昌小姨子陷私塾風波！台大華僑身分曝光…四叉貓狠酸

民眾黨主席黃國昌的小姨子高翬，近日因旗下「耘力國際文化事業有限公司」因被扯入狗仔醜聞，被媒體及網友關注，引發爭議。事件起因是高翬租用位於民生東路的店面多年，並設置「耘力／CHEERFUL KIDS」，據她寄給週刊的存證信函表示，該處並非對外營運的安親班，而是高家親友子女專屬的私塾，用於聘請教師替孩子上課。





網紅四叉貓今（4）日在社群媒體指出，他透過Google與LinkedIn資料發現，該私塾師資之一為黃姓「小筑老師」，為巴西華僑，畢業於台大經濟系，並有經營粉絲團教授外語的紀錄。此外，四叉貓發現她曾在社群貼文中上傳國外旅遊照片，意外曝光護照與機票資訊，進一步掌握其身分與背景。這名老師也曾參與台大女子橄欖球隊活動，熱愛運動。四叉貓笑稱「高翬每個月花那麼多錢，請兩位以上老師薪水，都花那麼多錢了，為什麼要找讀經濟系的台大華僑生教英文？她可以順便教數學嗎？」。

貼文曝光後，引起網友熱烈討論，許多人質疑「每月十幾萬只為高家子女設立私人小塾，還要申請招牌，真的合理嗎？」、「順便幫忙做帳吧」有人則指出，雖然私塾行為本身未必違法，但高額租金與師資安排，讓外界對其經營模式產生疑問與好奇。四叉貓也提到，他曾在小筑老師社群留言詢問相關營運是否合法，不到三分鐘即遭封鎖。對此，高翬則重申，該處僅為高家親友子女專用，並非安親班，沒有對外招生，因此未向政府登記。





