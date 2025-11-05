黃國昌小姨子高翬喊「別跟拍」 四叉貓曝「一事」批：自私不要臉

即時中心／温芸萱報導

民眾黨主席黃國昌「狗仔門」延燒，連小姨子高翬也被捲入爭議。高翬旗下「耘力國際文化事業有限公司」被指與凱思國際有關，去年曾派員跟拍王義川九天。高翬在寄給週刊之存證信函提醒，「勿尾隨高家未成年子女的美國賓士車，以免交通憾事」。對此，網紅四叉貓怒批「自私不要臉」，嘲諷她的狗仔公司可跟蹤偷拍別人，卻要求保護自家孩子，「別人家的座車被追撞，還是發生憾事都跟她沒關係就對了」。

民眾黨主席黃國昌「狗仔門」風波持續延燒，近期更延伸至其家人。繼外界質疑他疑似「養狗仔」跟拍政府官員、與駭客合作竊取資料後，如今黃國昌的小姨子高翬也被捲入爭議。她所成立的「耘力國際文化事業有限公司」遭媒體指與凱思國際有關聯，引發各界熱議。

高翬日前寄出存證信函，強調家人受到不當干擾，內容提及「懇請勿尾隨高家未成年子女的美國賓士車，以免造成交通意外及憾事」。

對此，網紅四叉貓今（5）日在臉書發文痛批高翬「行為無恥」，直言她出資100萬元成立「凱思國際」，再找「高家私塾」旗下員工李麗娟當人頭負責人。四叉貓指出，該公司去年至少動員四名人力、兩輛車尾隨民進黨立委王義川九天，並強調「這是有抓到的，沒抓到的更多」。

四叉貓嘲諷，她們高家孩子最偉大，高家孩子不能被拍、不能被跟，她的狗仔公司卻可以花錢去租車，尾隨偷拍別人家的長輩，「別人家的座車被追撞，還是發生憾事都跟她沒關係就對了」。他並指出，狗仔公司租用的是五噸貨車，卻拍出普通車視角，質疑高翬到底出動多少車尾隨王義川。並怒轟，「租五噸貨車要是追撞發生憾事怎麼辦？」。

貼文中，四叉貓附上三張照片，包括高翬的存證信函、王義川遭偷拍畫面以及狗仔案件不起訴書內容。他最後怒嗆：「高翬真是有夠自私、不要臉！」。

王義川遭偷拍畫面。（圖／翻攝自四叉貓臉書）



《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

