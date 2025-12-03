黃國昌小姨子「高家私塾」疑借屍還魂 四叉貓踢爆月租10萬豪宅商辦

四叉貓跑到高翬補習班新地址工地朝聖。（資料畫面）

民眾黨主席黃國昌「養狗仔」風波，意外燒到小姨子高翬經營的「安親班」爭議。網紅四叉貓追查發現，高翬在原安親班遭《鏡週刊》爆料後，迅速將業務轉移至台北市仁愛路上的「香榭大廈」，以每月高達10萬元的租金承租一層商辦進行裝修，四叉貓強烈質疑，這個大動作的目的是讓未立案的安親班「借屍還魂」，而非僅僅作為「高家私塾」。

四叉貓指出，高翬經營的未立案安親班在被週刊爆料後，隔天便開始承租香榭大廈的10樓商辦，並在11月20日已將耘力公司解散，該安親班隨即以她二姊高習的名義「借屍還魂」繼續運營，且原安親班的老師也繼續留任。據悉，這間位於大安區的商辦擁有4房2廳2衛，總面積69坪，租金高達每月10萬元。

廣告 廣告

四叉貓進一步揭露承租細節的疑點，承租人雖然登記為高翬的二姊高習，但合約上的聯絡電話卻是高翬本人的手機。四叉貓質疑，高翬過去經營未立案安親班已長達3加6年，且曾被抓到疑似在地下室設有教室。如今，又以親姊名義承租高樓層商辦（國小安親班設立通常有樓層限制），並砸大錢進行為期一個多月的全套裝潢，明顯是試圖規避法規查緝。

對於高翬先前稱只是「高家親朋好友的小孩專屬私塾」，四叉貓表示強烈不信。他直言：「這麼大陣仗只是為了幾個高家子女放學有地方唸書？我自己是不信啦！」暗示以每月10萬元的租金，在精華區租下69坪豪宅商辦進行大動作裝修，遠超一般家庭為子女請家教或私塾的規模，目的應是繼續經營違法的營利性安親班。





更多《鏡新聞》報導

四叉貓再爆黃國昌小姨子高翬公司罰單未繳 高習20萬卡債滾成53萬

四叉貓再揭黃國昌小姨子名下6車 質疑「高家私塾」接送車用途

四叉貓揭黃國昌2020年錄音外洩內幕 開90萬委託徵信查洩密者