黃國昌尷尬極了！子弟兵初選「打不過黨內素人」 他認了：有點驚訝

2026選戰號角吹響，朝野各政黨積極布局人選，號稱民眾黨主席黃國昌「四大金釵」之一、三重蘆洲服務處主任周曉芸，近期投入黨內議員初選，卻以些微差距敗給低調參選、未經營地方的對手陳彥廷，周也隨即提出複查。對此，黃國昌今（7）日坦言，確實對該結果「有點驚訝」，不過一切都必須按照制度走。

黃國昌表示，之前選決會在最後面試的時候，其實有遇過陳彥廷，民眾黨是個有制度的政黨，一切都按照制度走，因為當事人提出複查申請，目前選務同仁正藉由外部諮詢專家，針對複查進一步處理，有任何結果都會提到選決會，一切按照制度走。

至於複查時間與進度，黃國昌說，這不是任何一個人決定的，黨部在選務工作處理上會昭公信，且複查是由外部諮詢的專家學者進行，民眾黨就會尊重他們的處理。

針對初選結果，黃國昌先是說「其實我昨天很忙」，不過他確實有點驚訝，但不管怎麼樣，一切為了昭公信，都必須按照制度走，這不是少數一兩個人可以決定的事情。

民眾黨新北市議員陳世軒。（圖／民視新聞）

而民眾黨新北市議員陳世軒則認為，每個人都有參選的權利，民眾黨開大門走大路，所以只要對公共事務有熱忱，都可以報名初選，陳彥廷就是依循這樣的管道報名。因此他強調，他們一定尊重民調，但因為當事人提出複查，這個階段必須尊重制度，最後會送到中央的選決會，做出最後決定。

