黃國昌岳父建案再出包 被踢爆"12項消防缺失"

黃國昌建商岳父公司的建案，先前才被爆料1樓大門外推，阻擋逃生通道，今天再被公安學會踢爆有多達12項的消防缺失，恐怕造成火災發生時無法阻擋煙霧及高溫，儘管黃國昌曾說依法該怎麼辦就怎麼辦，但過去高喊「居住正義」的他也被爆料，搬進了仁愛路的億元豪宅。

公安學會副理事長李冠賢：「我們的溫度跟煙，很容易藉著這個管道間煙囪上來以後，藉由未填塞的部分就出來了。」

民眾黨主席黃國昌岳父的恆合建設，位於大安區精華地段的建案，再被踢爆有多達12項消防缺失，若火災真的發生，恐會成為香港宏福苑翻版。

公安學會副理事長李冠賢：「（防火）區劃被破壞，（管線）填塞不完全，讓火災很迅速的從災害空間，跑到了其他的空間去，但是新建築物還有這樣的狀況，實在是非常不應該。」

公安協會秘書長廖彥凱：「（建商）他做了這些瑕疵建物，他有可能就是轉給他的友好，第一屆的友好管委會，那管委會就照單全收，我們公安檢查去複查去檢查，那住戶說建商一建好就是這個樣子，就充滿了一些違規，所以其實最無辜的就是住戶。」

黃國昌岳父的建案從防火門、逃生梯淨高不足、到管線未填塞等等都被質疑消防建設偷工減料，就連北市府也證實，這建案在取得使用執照後，沒有申請動工許可就暗自施工。

台北市政府建管科科長莊家維：「我們看到大廳確實他的門，有擅自更動，至於外牆也有變更的情形，所以我們那時候就有發文要求起造人，一定要恢復原狀補辦手續，目前他們有在恢復原狀的狀況有在做，但他們沒有在期限內（改善），我們會按照建築法予以裁罰六萬元。」

黃國昌岳父的建設被爆出滿滿缺失，但截稿前黃國昌並無回應，而他也被週刊爆料，已經搬離位於新北汐止老家，搬進台北市仁愛路四段近億元豪宅，不過黃國昌先前表態要參選新北，反而搬進台北蛋黃區，被質疑怎麼反其道而行？





民眾黨主席黃國昌：「我2023年我自己把我汐止老家拆了以後，當然就要到外面租房子住。」

不過黃國昌過往高舉居住正義的大旗，如今不僅被爆出搬進億元豪宅，甚至建商岳父的建案也被批偷工減料，都讓外界對黃國昌的印象再打折扣。

