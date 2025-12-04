政治中心／綜合報導

黃國昌建商岳父公司的建案，先前才被爆料1樓大門外推，阻擋逃生通道，今天再被公安學會踢爆有多達12項的消防缺失，恐怕造成火災發生時無法阻擋煙霧及高溫，儘管黃國昌曾說依法該怎麼辦就怎麼辦，但過去高喊「居住正義」的他也被爆料，搬進了仁愛路的億元豪宅。

公安學會副理事長李冠賢：「會撞到會撞到頭。」

火災發生時逃生梯高度不夠，增加受困機率，還有連接住宅內的消防管線未確實填塞，導致濃煙快速瀰漫，就連防火牆也只有一片薄薄的矽酸鈣板區隔，民眾黨主席黃國昌岳父所經營的恆合建設，位於大安區精華地段建案，再被公安學會踢爆，有多達12項消防缺失。

廣告 廣告

要選新北黃國昌喊居住正義...悄悄搬入大安區豪宅 岳父建案爆偷工減料

黃國昌岳父建案再出包！遭踢爆「12項消防缺失」。（圖／民視新聞）公安學會副理事長李冠賢：「他有很多的構造實際上就只有外表，裡面部分是完全不合規定，上個禮拜香港的大火，很多都是因為防火區劃、防火建材、防火構造，他沒有完善所造成嚴重的傷害。」

台北市政府建管科長莊家維：「我們看到大廳確實他的門有擅自更動，目前他們有在恢復原狀的狀況有在做，但他們沒有在期限內（改善），我們會按照建築法予以裁罰六萬元。」

黃國昌岳父的建案從防火門、逃生梯淨高不足、到管線未填塞等等，都被質疑消防建設偷工減料，就連北市府也證實，這建案在取得使用執照後，沒有申請動工許可就擅自施工，而週刊也再爆料，黃國昌早在一年前就搬離位於新北汐止老家，入住台北市仁愛路四段的億元豪宅，不過黃國昌先前表態要參選新北市長，反倒搬進台北蛋黃區，被質疑怎麼反其道而行？

要選新北黃國昌喊居住正義...悄悄搬入大安區豪宅 岳父建案爆偷工減料

黃國昌遭爆料搬離汐止入住近億元豪宅。（圖／民視新聞）民眾黨主席黃國昌：「我2023年我自己把我汐止老家拆了以後，當然就要到外面租房子住。」

過往黃國昌高舉居住正義的大旗，如今不僅被爆出搬進億元豪宅，甚至建商岳父的建案也被批偷工減料，都讓外界對黃國昌的印象再打折扣。

原文出處：要選新北黃國昌喊居住正義...悄悄搬入大安區豪宅 岳父建案爆偷工減料

更多民視新聞報導

陸委會證實了！中國將再遣返3通緝犯 梁文傑怒「這作法」違慣例

李四川認自己「各方面比蔣萬安差」 卓冠廷大解封開噴1句

黃捷50歲了？呱吉1圖「釣出本尊揭祕」網驚：看起來好年輕

