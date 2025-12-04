黃國昌岳父建案再爆爭議！用易燃建材、管線未填塞

記者王怡淇、戴偉臣／台北報導

民眾黨主席黃國昌的岳父再度遭到爆料，他所設立的恆合建設公司，位於羅斯福路三段的新建案中，被公安學會質疑有12項防火系統缺失，已經是完工一年內第二度遭到爆料違規，建管處得知消息也表示日後也會派人去勘查，若違規事項屬實，一定會發函請對方修正，目前黃國昌和恆合建設都還沒回應。

黃國昌（圖）岳父恆合建設公司的新建案中，被質疑有12項防火系統缺失。（圖／民眾黨團提供）

住戶萬小姐：「他們沒有改善是不敢住進來的，讓人真的是很害怕。」

婦人買下的就是民眾黨主席黃國昌岳父高熙治的恆合建設，位於大安區精華地段的新建案，完工才不到一年，卻已兩度被爆出公安缺失。

廣告 廣告

公安學會副理事長李冠賢：「這個建案最大的問題，是在他建造之後後續的有一些改裝變更，沒有依照正常的程序、沒有依照正常的工法，實際上現在已經有非常非常多這樣類似的狀況，那我想這新建案發現這樣的狀況，是非常非常不好的一個狀況。」

黃國昌岳父位於大安區的新建案被傳出有12項防火缺失，就連位於一樓的安全梯平台牆面都是使用易燃的仿大理石材料，若真遇上火災，恐完全擋不住。

新建案仍有12項公安疑慮。

除此之外，學會發現全棟新建築46戶，防火門都沒有設自動關閉設備，發生火災恐怕無法阻隔煙火，11樓至15樓、共計16戶的灑水管線也未填塞，在電梯間貫穿住戶牆體，管道間形成互通，讓火災蔓延速度增快，以及最基本的安全梯淨高不足，只有184.5公分，相較法規少了5公分多，緊急疏散時也成為隱患，種種情況若再遇上火災，也讓逃生難度升高。

建案就位在捷運台電大樓站旁邊，平均每坪130萬，每戶總價超過2000萬元，今年3月才完工，爆出偷工減料爭議，對此建管處也發聲。

台北市政府建管科科長莊家維：「公安學會基於公共安全，有舉例了這麼多事項，啊這個當然我們會後會帶回去，針對這件事情我們會再另外發文領勘。」

建案就位在捷運台電大樓站旁邊，平均每坪130萬，每戶總價超過2000萬元。

10月底該建案才陷入違建爭議，黃國昌當時表示自己毫無所悉，更點名週刊，潑糞不成攻擊其他親人，這次又爆出防火疑慮，不過截稿前恆合建設和黃國昌都尚未回應。

更多三立新聞網報導

她酸黃國昌居住正義雙標：身體很誠實、新北配不上老師的尊爵不凡

被爆搬進台北蛋黃區豪宅！黃國昌鬆口認：汐止老家拆了當然就在外租房

黃國昌東吳開講喊「普丁是獨裁者」！綠酸見鬼說鬼話：難怪支持度個位數

2026國民黨沒蹉跎空間！學者點名「這2都」：情況複雜

