黃國昌岳父爆佔用學產地 律師關係曝光 她批：居住正義變居住生意！準備去土城報到

黃國昌岳父遭爆佔用學產地，委任律師就是黃國昌在時力時的黨團助理洪肇彤，詹凌瑀痛批，黃國昌別再演了，行李收一收，準備去土城報到吧。 圖：張良一 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民眾黨主席黃國昌爆發養狗仔跟監政敵等爭議，鏡週刊今（6）日再爆料，黃的岳父、恆合建設負責人高熙治，非法占用教育部學產地逾百坪，積欠租金及違約金多年，教育部聲請強制執行，黃卻私下找自己人幫岳父打官司，委任律師就是黃國昌任時代力量黨主席時的黨團助理洪肇彤。對此，媒體人詹凌瑀直言，黃國昌口中的「居住正義」，根本是「居住生意！」

「週刊再上大菜，這波爆料，真的把黃國昌的臉都打爛了」，詹凌瑀發文提及，涉貪案關鍵的「凱思國際」負責人李麗娟，只是領薪水的保母，帳戶會有3、4千萬的流水？檢調已查出金流，錢是黃國昌小姨子高翬匯的，李麗娟只是跑腿的人頭，這家公司根本就是黃國昌拿來養狗仔、鬥政敵的黑機關，找自家保母當人頭洗錢，這手段低級又難看，現在證據確鑿，李麗娟恐列貪汙被告，黃國昌人頭防火牆全垮，離土城只差一步。

廣告 廣告

「平常滿口仁義道德、揭弊打貪，結果自己搞得最髒」，詹凌瑀直言，更可笑的黃國昌口中的「居住正義」，黃的岳父高熙治的「恆合建設」，被踢爆一屋二賣、佔用教育部百坪「學產地」欠租不還，死皮賴臉跟教育部打官司，黃國昌一直推說「毫無所悉、沒介入」，結果幫岳父打官司的律師洪肇彤，根本就是黃國昌在時力的愛將，連黃家小孩的官司都找他打，「律師都是自己人，你跟我說你不知情？」

詹凌瑀痛批，全家佔用國土、學產地，黃國昌竟在立法院大喊居住正義？這已不是雙標，而是無恥！檢調金流已勾稽完成，人頭斷點被突破，岳父佔地的爛帳也被掀開，「黃國昌不要再演了，你行李收一收，準備去土城報到吧」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

李麗娟恐列貪汙被告 她諷：柯文哲一句「焦土政策」反讓黃國昌狗仔園區燒起來

挺柯藥師稱蔡正元「不必掏空自己公司」律師諷：跟小草學法律 離犯罪就不遠了