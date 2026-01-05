黃國昌已簽立委辭職書！若成為新北市長候選人也可讓柯文哲回任黨主席

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／綜合報導

民眾黨對不分區立委設計內規「兩年條款」，當一人任滿兩年立委後即須辭職換人遞補，目前黨內7立委預計2026年1月31日辭職，同為不分區立委的民眾黨主席黃國昌今（5）日表示，他今天早上已經在黨團簽好辭職書，還說民眾黨創黨主席柯文哲提過「續留立院」，但他認為自己是主席、總召，希望讓人感到這個黨是有制度的。

民眾黨創黨主席柯文哲與黨主席黃國昌。（圖／資料照）

不過，黃國昌也說明，黨團不分區立委陳昭姿音長期推動代理孕母解禁，相關修法持續卡關，可能續留推動修法，不過這是她與柯文哲個別處理的問題，至於其他人的兩年條款不會受任何影響。

黃國昌3日在媒體人平秀琳網路專訪節目《2026大車拚》中也表示，之前與國民黨主席鄭麗文有共識，雙方將用最好的機制，挑選最強的團隊。黃國昌也強調，他不會停下腳步等待，該做的事、該做的努力，他會一步一步往前走，國民黨的黨內民主機制，他不會去過問，也無權干涉，「我走我的路、做我的事，做好讓自己成為最好的選擇」。

黃國昌說，等國民黨的黨內民主機制確定，不管最後是李四川還是劉和然成為國民黨的代表，可以透過一個公開公平的方式，挑選最好的團隊出來。



黃國昌也說，如果是國民黨所推出來的人贏，不管是「川伯」還是「和然兄」，他說話算話，不僅不扯後腿，還會全力輔選，因為這是談好的事情。而且，柯文哲沒有堅持新北市一定要提自己的候選人。

黃國昌在節目中也被問及，如果成為藍白共推的新北市市長候選人，屆時民眾黨主席的位置若無法兼任，未來民眾黨是否由柯文哲回鍋領導？黃國昌則說，「可能要跟老大（柯文哲）討論一下」。黃接續也說，「老大回來也很好啊」，因為他本來就是臨危受命。

