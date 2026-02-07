黃國昌市場拜年 豬肉攤拿蘇巧慧假牙補助5萬政見問「你補助多少」

民眾黨新北市長參選人黃國昌今到新莊宏泰市場拜年，豬肉攤林姓老闆提民進黨新北市長參選人蘇巧慧長者假牙補助5萬元，問黃國昌補助多少。(記者黃政嘉攝)

〔記者黃政嘉／新北報導〕民眾黨新北市長參選人黃國昌今早與新北市議員陳世軒至新莊宏泰市場，向民眾、攤商拜年，1處豬肉攤林姓老闆見黃國昌就喊民進黨新北市長參選人蘇巧慧提出65歲以上長者假牙補助最高5萬元，當眾詢問黃國昌「你要補助多少？」黃國昌回應，這就是上次蘇貞昌、林佳龍提出的政見，他另提到「選舉開撒幣支票最簡單」。

黃國昌、陳世軒今早至新莊宏泰市場向民眾發送春聯、紅包袋，市場豬肉攤林姓老闆向黃國昌詢問社會福利方面的具體政見，黃國昌說明，他要讓年輕人看得到未來，林姓老闆回他，「我要福利，看未來沒用」，黃國昌進一步說明，老人家健康檢查由市府負擔等願景。

廣告 廣告

林姓老闆另以蘇巧慧提出「65歲以上假牙補助最高5萬元」政見，向黃國昌問說「你要補助多少？」支票開出來，福利才有算，黃國昌回說，這就是上次蘇貞昌、林佳龍提出的政見，他另提到「選舉開撒幣支票最簡單」，雙方交流約6分多鐘，林姓老闆也收下紅包袋，雙方握手致意，互道「謝謝、加油」。

林姓老闆事後受訪表示，他不是蘇巧慧的支持者，他支持有社會福利政見、有理念，不是亂開支票的新北市長參選人，他最在意老人、幼兒福利跟路平建設，看起來目前蘇巧慧最接近，若黃國昌不敢講就是做不到，因此希望他具體講出來。

民眾黨新北市長參選人黃國昌回應豬肉攤林姓老闆，長者假牙補助5萬元是上次蘇貞昌、林佳龍就提出的政見。(記者黃政嘉攝)

民眾黨新北市長參選人黃國昌今早與新北市議員陳世軒至新莊宏泰市場，向民眾、攤商拜年。(記者黃政嘉攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

黃國昌「都更新三箭」挨批重新包裝 蘇巧慧：應負責任提出自己想法

白營評估她「弱雞變母雞」 蘇巧慧：每個參選人都有其價值

自由說新聞》黃國昌「加蔥被秒打臉」糗了！她舉一例邏輯電爆民眾黨！

民眾黨基層盼「御駕親征」選彰化縣長 黃國昌：專心在新北市長選務

