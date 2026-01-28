黃國昌布達民眾黨新人事 柯文哲任國家治理學院長 將開候選人訓練課程
民眾黨今天布達一級主管人事命令，包含黨主席黃國昌將兼任政策會主任委員，創黨主席柯文哲為國家治理學院長、基隆市副市長邱佩琳為指定中央委員等。黃國昌表示，因應年底選舉，強化黨中央戰力與分工，未來將由柯文哲領軍，全面開辦「國政班」、「候選人訓練課程」等，強化民眾黨的國政人才，並擴大社會連結，盼吸引更多有志之士加入民眾黨。
台灣民眾黨透過新聞稿表示，黃國昌今天在中央委員會布達新一波一級主管人事命令，包括柯文哲為國家治理學院長、基隆市副市長邱佩琳為指定中央委員、黃國昌兼任政策會主任委員、候任立委許忠信兼任政策會副主任委員。
黃國昌表示，因應2026年底地方選舉，這次黨中央一級主管人事調整，強化黨中央整體戰力與精確分工，讓組織運作更穩健、政策論述更全面，也讓第一線拚選戰的夥伴有強大後援，能全力投入選戰與地方服務。
黃國昌強調，邀柯文哲擔任國家治理學院長，具指標性意義，「柯前主席常掛在嘴邊的一句話『眾人的智慧會超越個人的智慧』」，正是國家治理學院2020年成立的理念，始終以共融社會、國家治理為目標。
黃國昌說，由身經首都市長選戰、總統大選的柯文哲領軍，未來全面開辦「國政班」、「候選人訓練課程」，強化民眾黨國政人才之外，也擴大社會連結，吸引更多有志之士加入民眾黨，布局台灣未來。
邱佩琳為指定中央委員部分，黃國昌表示，邱佩琳在基隆市政表現有目共睹，擁有深厚媒體、行銷背景，更具跨界溝通與整合能力，邀邱佩琳擔任指定中央委員，是借重其豐富實務經驗與協調能力，協助民眾黨深化國內政策整合與論述的深度，提升國際宣傳與交流聯繫能見度。
黃國昌也提到，政策會不僅是立法院與黨中央的橋梁，在法案研修與重要政策擬定上，扮演重中之重的角色，除了由他親自兼任主委，也邀許忠信擔任副主委，借重其法律專才，精準掌握相關政策立定、強化政策論述，提出具體、可行且負責任的政策主張。
另外，原代理副祕書長謝泊泓、黃成峻，分別擔任行政群副祕書長、組織群副祕書長；文宣部主任李頂立代理文宣群副祕書長、發言人張彤代理新聞輿情部主任、國際事務部副主任廖偉宏代理主任；社會發展部主任由曾鼎文接任，組織發展部主任由李嘉雯接任，翟本喬將擔任2026選戰工作平台網路作戰計畫－大新竹示範區召集人。
（責任主編：莊儱宇）
