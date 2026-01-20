黃國昌帶出機密會議資料遭抓包 張銘祐赴北檢告發違反國安法

民進黨中正萬華市議員擬參選人張銘祐19日在律師詹晉鑒陪同下，赴台北地檢署告發黃國昌違反《國安法》以及《刑法》等罪。 圖：翻攝自張銘祐臉書

[Newtalk新聞] 立法院外交及國防委員會昨日上午進行《國防特別預算條例》進行秘密會議報告。不料，民眾黨立委黃國昌卻在離開會議室時，竟將機密資料帶出，隨後被國防部軍官追回，而黃國昌也遭綠委群起抨擊。對此，民進黨中正萬華市議員擬參選人「台派戰鬥雞」張銘祐今（20）日在律師詹晉鑒陪同下，赴台北地檢署告發黃國昌違反《國安法》以及《刑法》等罪。

根據《立法院議事規則》第50條之規定，秘密會議之紀錄及決議，立法委員、列席人員及本院員工，不得以任何方式，對外宣洩。關於秘密會議，如須發表新聞時，其稿件應經院長核定之。另根據52條之規定，立法委員違反本規則第五十條規定者，應付紀律委員會議處；本院員工違反者，由院長依法處分之；列席人員違反者，由本院函各該主管機關依法辦理。

張銘祐表示，軍購會議牽涉國防部署、戰略能量與對外軍事合作，依法屬於高度機密事項，任何環節一旦出現鬆動，都可能對台灣整體安全造成難以回復的風險。立法院作為國家最高民意機關，更應自我節制、嚴格遵守法令，而非淪為國安體系中的破口。

「國防沒有顏色，國安不容試探。」張銘祐表示，任何政黨、政治人物，都不應該以政治攻防，個人行動凌駕於制度與國家安全之上。他也強調，告發不是為了製造對立，而是為了向社會清楚宣示，台灣民主必須建立在對國家安全舆法治的共同尊重之上。

張銘祐呼籲，立法院應全面檢討秘密會議的管理與監督機制，杜絕任何再次發生的可能；同時也請社會大眾共同關注，讓破壞制度的人無法躲在政治口號之後逃避責任。

詹晉鑒表示，此案並非單純疏失，而是射擊「是否違法持有、攜出、接觸國防機密資料等重大法律問題，依法必須由司法機關介入釐清事實、確認責任歸屬。即使資料最後「有追回」，但這不代表過程本身不構成違法，「社會不能因結果幸運，就忽視行為本身的嚴重性。」

