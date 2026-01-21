黃國昌帶國防機密！綠直言：若韓國瑜認為「沒有洩密」會討論是否提告

記者楊士誼／台北報導

民眾黨立委黃國昌卸任前不久卻爆出將國防機密資料攜出立院會議室，引發爭議。民進黨立院黨團書記長陳培瑜、副幹事長沈伯洋今（21）日向立院調閱監視器發現，黃國昌離開時間將近一分半鐘，且不在鏡頭內的時間高達42秒。陳培瑜表示，韓國瑜主政的立法院修改調閱監視器的規定，如要複製必須有司法單位提出，非常荒謬，若韓國瑜認為沒有洩密風險，黨團會認真討論是否檢舉、提告黃國昌，讓司法調查。

陳培瑜指出，當天10時40分05秒，黃國昌帶著機密資料走出會議室；10時40分21秒，黃國昌開始走下樓梯；10時41分03秒，黃國昌才又走上樓梯，後面跟著兩個拿手機的助理。她指出，如果手拿手機，42秒絕對足以把手上的資料拍完。10時41分20秒，軍官衝出會議室要回黃國昌手上的資料。她也指出，黃國昌從離開到回來共1分15秒，不在鏡頭內的時間為42秒，到底有無外洩機密？可想而知。

媒體追問，監視畫面申請複製、翻拍立法院都不給？陳培瑜則表示，是不是連黃國昌走出去本身都要變成「比國防機密更機密的機密」？而這機密的主導權卻在周萬來跟韓國瑜的手上，完全沒有辦法接受。至於周萬來有沒有權力可以行使這樣的職責，「我們也要問韓國瑜，難道一個幕僚長可以質疑立委要做的事情？太荒謬了」。

而對於過往國民黨團指控民進黨立委黃捷破壞、撬開會議室大門，韓國瑜大動作徹查一事，陳培瑜回應，當時韓國瑜直接下令徹查並調閱監視器，後來就修改了調閱監視器的辦法，複製畫面必須還有司法單位提出，這也非常荒謬。她也質問周萬來跟韓國瑜，黃國昌的行為有無洩漏國安機密的風險？有沒有司法問題？如果韓國瑜的判斷是「沒有」，民進黨團會認真討論，是不是要對黃國昌提出檢舉跟告訴，讓司法單位介入調查。

