民眾黨主席黃國昌表態參選新北市長，也規劃子弟兵投入議員選舉，包括板橋、中和、三蘆與汐止，都派出自己的人馬，但這些地區其實都有經營許久的黨員，前發言人李有宜更直接退黨，時力出身的議員林亮君直言，過去黃國昌就有類似情況，網友也諷刺關燈大師發威了，政黨關燈人開始大展身手。

民眾黨主席黃國昌(11.30)：「從今天開始不要再講四大金釵了，四大金釵是過去式的，今天是五大金釵，這樣講聽得懂喔。」

帶著子弟兵到新店發高麗菜，民眾黨主席黃國昌，直接將她視為第五大金釵，而其他四位金釵也早有佈局。





黃國昌帶子弟兵新北發高麗菜 布局新北挨酸「關燈大師」

民眾黨主席黃國昌，近期頻頻與四位子弟兵同框。（圖／民眾黨臉書）





四大金釵包括板橋的林子宇、中和的陳怡君、五股三重蘆洲的周曉芸，以及汐止金山萬里陳語倢，四人都掛名黃國昌服務處主任，將挑戰該區議員，但其實不少選區都有深耕多時的人選，中和有張啓楷辦公室主任王如意，上屆選立委拿下8萬多票的李有宜深耕三蘆，新北黨部汐止區主任黃守仕也在地方耕耘，佈局大受影響，李有宜更直接退黨。





黃國昌帶子弟兵新北發高麗菜 布局新北挨酸「關燈大師」

前民眾黨發言人李有宜宣布退黨，引發黨內茶壺風暴。（圖／李有宜臉書）





民眾黨主席黃國昌：「昨天黨已經有發聲明了謝謝。」

台北市議員(民)林亮君：「過去在時代力量的時候，當時其實也是類似的狀況，他(黃國昌)其實只照顧他自己的人，那如果非黃國昌系統的，反正他都不管。」

出身時力的林亮君不諱言，這早就不是第一次發生，然而不只四大金釵，曾擔任盧市府新聞局長的吳皇昇，悄悄加入民眾黨，還隨黃國昌訪日，成為台中市北屯區民眾黨參選的第四人，恐再影響議員席次，網友諷刺準備關燈的起手式，像不像時力，關燈大師發威了，政黨關燈人開始大展身手。

資深媒體人邱明玉：「柯文哲你真的不要覺得，大家在見縫插針，你李有宜是柯文哲的人，他今天沒有在管你柯文哲，他就是要任用自己的子弟兵，我就是要先佔先贏，我就是要插旗。」

民進黨秘書長徐國勇：「民眾黨的事我不宜批評，歡迎大家加入民進黨，民進黨是一個真正為台灣的政黨，真正為年輕人的政黨。」

強勢主導的黃國昌，會將民眾黨帶往怎樣的方向，大家都在看。





