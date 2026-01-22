黃國昌帶機密文件！綠點名周萬來、韓國瑜：拒絕複製不讓人公開監視畫面

記者楊士誼／台北報導

民眾黨主席黃國昌的立委任期剩下9天，卻爆出攜出機密資料的疑雲，更遭民進黨告發違反《國家機密保護法》與《刑法》相關規定。提告黃國昌的民進黨立院黨團書記長陳培瑜今（22）日表示，自己昨天想調其他角度監視器，卻遭周萬來拒絕，而若要公開影像，得得到周的授權，因周萬來跟韓國瑜不讓人把影像帶出來，因此才提告，希望透過司法程序讓證據出來說話。

陳培瑜表示，在樓梯轉角確實沒有監視器，消失42秒沒有監視器是沒有辦法的，自己昨天其實想要調其他角度的監視器，卻遭立院秘書長周萬來的拒絕，周萬來稱她在當天的那個時段只能調閱一次，黨團已經拜託其他委員調閱其他角度的畫面。她強調，黨團委員不是只有申請調閱，還有申請複製畫面，但周萬來拒絕自己之後可能也會拒絕沈伯洋跟王義川的複製申請，只會讓他們調閱。

陳培瑜也強調，有網友叫她公開影像，但影像要公開，周萬來得授權複製影像，現在是周萬來跟韓國瑜不讓他們把影像帶出來，因此早上才會到法院提告，希望透過司法、檢調的程序，讓證據出來說話，黃國昌在看不見的角度到底做了什麼事情。

另彈劾審查會有許多藍白立委沒到場一事，陳培瑜則說，不知道是否其他藍白立委跟傅崐萁、黃國昌站在一起而感到丟臉，但自己昨天發言時看到柯志恩、萬美玲到場，他們可能是所謂的「輪值委員」，但他們兩個到場也不敢跟黃國昌、傅崐萁站在一起。

陳培瑜表示，相信國民黨立委知道，所謂的彈劾案就是作秀的鬧劇，而要選高雄市長的柯志恩一定知道，繼續站在一起就是繼續丟臉，相信其他國民黨立委也能體會柯志恩的心情。至於國民黨的其他家務事就不做評論，只能說他們自知理虧，不敢出席完全可以想像。

