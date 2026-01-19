黃國昌帶機密資料離場「不小心」？林楚茵點一關鍵：很難！

論壇中心／王柏倫報導

立法院今（19日）召開秘密會議，邀請國防部針對軍購相關議題進行說明，民眾黨團總召黃國昌與會後提前離場，卻被發現將會中機密文件夾帶離開，離場後才又繳回。民進黨立委林楚茵接受《台灣最前線》訪問時，直言黃國昌自行準備的資料，與國防部提供的文件有明顯差異，質疑根本不可能會拿錯。

面對帶走機密的爭議，黃國昌解釋，自己不小心將機密文件與手中資料一起帶走，到樓梯口時自行發現便掉頭交還，更批評藉此做文章「大可不必」。林楚茵還原會議現場，指黃國昌自備文件是類似PPT簡報橫式排版，但國防部提供的是直式、黑白文件，「一看就不一樣」，且開會時「桌上就那些文件而已」，懷疑不小心拿錯並不合理。林楚茵也提到，當時黃國昌提前離場，負責管理資料的軍官發現文件沒留在桌上，召委王定宇馬上宣布會議暫停，並要求「追回來」，國防部人員也確實緊急追出去，因此黃國昌自稱自行發現後返還，真相還有待釐清。

