黃國昌帶機密資料！王義川曝監視畫面「關鍵22秒」：消失在1、2樓之間

記者楊士誼／台北報導

民眾黨主席黃國昌的立委任期剩下八天，但日前其捲入的「帶機密資料」風波愈演愈烈，民進黨立院黨團先前曾揭露黃國昌有42秒處在監視器拍攝不到的位置，民進黨立委王義川今（23）日也調閱監視畫面，發現黃國昌有22秒處「消失」在1、2樓間，他也表示，看完1樓、2樓、3樓影帶，結論就是「那22秒找不到人」。

王義川發文指出「黃國昌有22秒消失」。他看完1樓、2樓、3樓影帶，結論就是那22秒找不到人。他指出，黃國昌在當天10:40:05時走出秘密會議會議室，10:40:21時從三樓走下二樓，共計16秒；接著在三樓走道上行走9秒，右手則在捲資料，有兩名拿手機的助理伴隨。10:40:30時出現在二樓攝影機畫面中，黃國昌只出現3秒，資料則在他的左手。

廣告 廣告

王義川續指，10:40:33時黃國昌由二樓轉身前往一樓，共22秒；10:40:55時又出現在二樓攝影機畫面並往三樓。王義川直言，有「關鍵22秒」，黃國昌消失在一、二樓之間。兩位助理沒跟著上樓，黃國昌10:41:03時又出現在三樓攝影機畫面，多一個新助理，拿兩支手機，資料則右手攤平。此時前二位助理仍未出現，10:42:02時黃國昌則從一樓出現並往辦公室走，此時二位助理又出現。

民進黨立委沈伯洋也留言補充道，自己反覆又看了幾次，「原來那兩位助理好像後來又有上樓（一段時間以後），但因為鏡頭實在太遠了，要放很大，所以我也不是很確定」。

更多三立新聞網報導

黃國昌自稱「紫雲黃氏」 黃智賢爆氣：你人品不端讓黃家紫雲堂蒙羞

新北市長最新民調！黃國昌支持度墊底認：60歲以上真的是輸到慘不忍睹

民調曝「藍白唯一優勢」！蘇巧慧回應：認真爭取更多認同追過差距

不在籍投票爭議大！張惇涵送報告書給黃國昌酸：放心，非密件可帶出去看

