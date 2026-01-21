黃國昌帶機密資料！綠曝「在鏡頭外42秒」：身後跟著2個拿手機的助理

記者楊士誼／台北報導

民眾黨立委黃國昌2月1日將離開立院，卸任前不久卻爆出將國防機密資料攜出會議室，引發爭議。民進黨立院黨團書記長陳培瑜、副幹事長沈伯洋今（21）日向立院調閱監視器，沈伯洋指出，黃國昌離開時間將近一分半鐘，且不在鏡頭內的時間高達42秒；陳培瑜則表示，黃國昌走上樓梯返回會議室時，後面跟著兩個拿手機的助理。如果手拿手機，42秒絕對足以把手上的資料拍完。

沈伯洋表示，會議室所在樓層的監視器僅有兩個，樓梯間則沒有，且畫面模糊。他指出，當時發現這件事到衝出去絕對不只三十秒，調閱監視器後發現，果然離開時間將近一分半鐘，且不在鏡頭內的時間高達42秒，都比黃國昌所說的時間長。他也指出，當下過程是黃國昌離開，離開後到樓梯間，到樓梯間後再回來，隨後軍官衝出來要資料。而黃國昌說是自行繳回，但攝影機照不到黃國昌的內心，客觀能看到的就是「他把機密資料帶出去」，也絕不是三十秒如此短暫，即便一、兩秒都是違規。

廣告 廣告

沈伯洋坦言，當初國民黨立委葉元之在機密會議中不小心直播，隨後道歉事情也結束，「犯了一個錯誤跟大家道歉，有那麼困難嗎？」

陳培瑜表示，整個樓梯兩邊攝影機鏡頭都調出來了，當天10時40分05秒，黃國昌帶著機密資料走出會議室；10時40分21秒，黃國昌開始走下樓梯；10時41分03秒，黃國昌才又走上樓梯，後面跟著兩個拿手機的助理。她指出，如果手拿手機，42秒絕對足以把手上的資料拍完。10時41分20秒，軍官衝出會議室要回黃國昌手上的資料。她也指出，黃國昌從離開到回來共1分15秒，不在鏡頭內的時間為42秒，到底有無外洩機密？可想而知。

陳培瑜強調，樓梯間沒有攝影機，不知道黃國昌跟助理到底在樓梯間做了什麼，而黃國昌為何又想到回頭？是否偷拍完資料後回頭，假裝他只是忘記？但黃國昌犯的是洩漏國防機密的可能性。至於黨團也會持續推動修改機密會議規定，但都被在野黨擋住，是否違反相關法規也可往下研究。

更多三立新聞網報導

指賴清德掏空台灣40.5兆！傅崐萁稱「總統再選就有」：做壞換人就可以

黃國昌任期倒數10天！6白委確定請辭 首位中配立委李貞秀2月進立法院

神預言黃國昌「機密會議偷東西」！尚毅夫苦笑：沒想到他的偷是真偷

李四川危險了！媒體人看完民調分析：藍白分裂「蘇巧慧勝出」

