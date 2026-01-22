黃國昌帶機密！林楚茵還原現場怒斥：不把國安當一回事的態度令人憤怒

記者楊士誼／台北報導

民眾黨主席黃國昌立委任期僅剩九天，卻爆出將軍購機密資料帶出的風波，更糟民進黨團提告。民進黨立委林楚茵今（22）日還原現場，她指出，當下藍營質詢約一分鐘，國防部大喊「黃國昌沒繳回機密資料」，會議主席王定宇立刻裁示「快去追回來」。她痛批，黃國昌的狡辯和不把國安當一回事的態度令人憤怒，因此她支持黨團提告，希望檢調儘速查明真相。

林楚茵表示，身為當天出席機密會議的外交國防委員會委員，許多人可能很難想像，當時氣氛有多緊張！她也還原現場指出，機密會議進行到國民黨的牛煦庭質詢，質詢約一分鐘，國防部官員突然大喊「會議暫停！黃國昌委員沒有繳回機密資料！」當時會議室內瞬間空氣凝結，所有人都知道事情嚴重，會議主席王定宇召委當下立刻裁示「快去追回來」。

林楚茵直言，「洩露軍購機密」不是一句雲淡風輕的「綠營抹黑」就能脫罪，更何況機密內容有許多仍在與美國國防部洽談，「不只有軍購機密，還牽涉台美互信」。而黃國昌事後竟狡辯「這是什麼機密？未來美國會公布」，但機密在解密前本就不能洩露。黃國昌不是不懂而是刻意扭曲，就是這種「不把國家安全當一回事」的態度令人憤怒。

林楚茵強調，國防安全絕不允許以「不小心」為藉口越界踩線，更不能用「抹黑」之名轉移焦點。她支持陳培瑜委員代表民進黨團提告，請檢調儘速查明真相。

