黃國昌帶走國防機密被抓包！他出招「向美國國務院做1事」網叫好

政治中心／林昀萱報導

立法院外交國防委員會19日邀請國防部長顧立雄列席，報告國防特別預算條例。會議雖採秘密方式進行，不料原本不屬於外交國防委員會的民眾黨主席黃國昌參加告一段落，竟將部分機密資料帶出會議室。被抓包後，黃國昌辯稱「時間不到30秒」，稱自己遭到綠營抹黑。對此，桃園市前議員王浩宇則表示要將相關狀況翻譯成英文寄給美國國務院，引起網友一面倒叫好。

黃國昌近日爭議連爆，先是訪美返台後堅決反對行政院提出的8年1.25兆元國防特別預算，宣稱美對台軍購僅約3500億元，並揚言自提預算版本，說法不僅遭到國防部駁斥，美國在台協會（AIT）也罕見發聲明重申支持該預算案。19日又發生參與國防機密會議卻帶出秘密文件，引起討論。對此，王浩宇在臉書表示要「日行一善」，深怕美國國務院漏掉，要趕回家「把黃國昌偷拿國防機密的狀況跟相關新聞，都翻譯成英文寄給他們。」

網友見狀一面倒叫好，紛紛留言：「好人有好報」、「一定要廣傳國際媒體，揭穿他的賣台陰謀」、「辛苦你了，這事不急但要快」「唯一支持浩宇。這個方式也太棒了」、「你好壞，可是我很喜歡」、「功德無量」、「讓美方知道這個人的真面目是擺明的國安危機」、「你才是真正的戰神吧，太帥了」、「台灣正義使者！」「黃國昌你事情大條囉？」

