黃國昌帶走國防機密資料硬拗不小心！林楚茵怒轟：欲蓋彌彰死不認錯

記者詹宜庭／台北報導

立法院外交及國防委員會昨針對1.25兆國防特別條例召開機密會議，民眾黨立委黃國昌一度將機密資料攜出場，引發熱議。民進黨立委林楚茵今（20日）痛批，黃國昌偷機密資料明明可以道歉早落幕，但他偏要硬拗帶風向，「黃國昌平時愛教別人怎麼做專業立委， 自己違規就用不小心打圓場？黃國昌拿『不是機密』來欲蓋彌彰，真的是死不認錯！」

林楚茵表示，黃國昌偷機密資料明明可以道歉早落幕，但他偏要硬拗帶風向，把機密資料帶出委員會就是違法，黃國昌除了「不小心」沒有一句道歉，瞎扯「不是機密」，因為美國未來會公布。若依照這個歪理邏輯，黃國昌去超商把牛奶、飯糰遮住未結帳帶走也不算偷，反正24小時之後就是過期當垃圾處理掉。

林楚茵轟，黃國昌明明違法竟然一再硬拗，已經第2屆擔任立委，不是立院菜鳥，機密文件絕對不可攜出的天條，「大可不必」還要別人來提醒，「黃國昌平時愛教別人怎麼做專業立委， 自己違規就用不小心打圓場？黃國昌拿『不是機密』來欲蓋彌彰，真的是死不認錯！」

