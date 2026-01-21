黃國昌帶走國防機密資料被告違國安法 北檢今完成分案了

黃國昌在立法院外交及國防委員會機密會議時，被抓包將機密文件攜出會議室，該爭議持續延燒。（鏡報李智為）

民眾黨立委黃國昌在立法院外交及國防委員會機密會議時，被抓包將機密文件攜出會議室，該爭議持續延燒，因此遭民進黨台北市議員擬參選人張銘祐告發，台北地檢署今日已完成分案。

立法院外交及國防委員會19日召開軍購機密會議，黃國昌卻將機密資料帶離會議現場被抓包，他卻辯解前後僅30秒，但遭民進黨立委陳培瑜調閱監視器畫面打臉，直指黃攜出國防密件時間長達75秒，其中關鍵的鏡頭外時間則有42秒，被認為足以拍完所有機密文件。

民進黨中正萬華市議員擬參選人「台派戰鬥雞」張銘祐昨（20日）在律師詹晉鑒陪同下，前往台北地檢署告發黃國昌違反《國家安全法》及《刑法》洩漏、交付國防秘密等罪。對此，台北地檢署今（21日）已完成分案，指派主任檢察官張靜薰負責偵辦。

張銘祐指出，根據《立法院議事規則》第50條明文規定，「祕密會議之紀錄及決議，立法委員、列席人員及本院員工，不得以任何方式對外洩漏」，若需對外發布新聞，亦須經院長核定。立委若違反第50條，應付紀律委員會議處，情節重大者，並可能涉及刑事責任。

張銘祐指出，軍購會議牽涉國防部署、戰略能量與對外軍事合作，依法屬於高度機密事項，任何環節一旦出現鬆動，都可能對台灣整體安全造成難以回復的風險。立法院作為國家最高民意機關，更應自我節制、嚴格遵守法令，而非淪為國安體系中的破口。

張銘祐強調，國防沒有顏色，國安不容試探；任何政黨、政治人物，都不應以政治攻防、個人行動凌駕於制度與國家安全之上，告發並非為了製造對立，而是向社會清楚宣示，台灣的民主須建立在對國家安全舆法治的共同尊重之上。

詹晉鑒則指出，黃國昌的行為並非單純的程序疏失，而是涉及「是否違法持有、攜出、接觸國防機密資料」的重大法律問題，依法有必要由司法機關介入釐清事實、確認責任歸屬。即使資料最終「有追回」，也不代表過程本身不構成違法。

