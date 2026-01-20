黃國昌帶走國防機密30秒稱誤拿？于北辰曝承辦經驗：「誤夾」根本不可能！這是現行犯
立法院外交國防委員會昨（19）日召開機密會議，民眾黨立委黃國昌發言後離開會議室，遭國防部軍官發現帶走機密資料，緊急追回。黃國昌事後回應稱「不小心夾到」，前後僅30秒就歸還，質疑外界「刻意抹黑」。不過，退役少將、現任桃園市議員于北辰以承辦過國防部機密會議的經驗指出，立院機密會議的保密規範極為嚴格，「這叫現行犯」，已違反國家機密保護法。
上廁所都要暫停 機密會議氛圍「有點肅殺」
現任新北市議員卓冠廷在政論節目《新聞面對面》中描述，機密會議的嚴謹程度可能超乎一般民眾想像。他表示，立委進入會議室前，過去由國防部官員、現在由立法院警衛進行電子偵測，手機必須交出，並簽署保密文件。
「有國防立委在裡面質詢到一半要上廁所，站起來往外走，會議就會暫停。你只要一開門，會議就是暫停。」卓冠廷說，立委上完廁所回來後，警衛還要確認外面的牆壁、記者等人不會偷聽，確定清空後會議才能繼續，「那個氛圍就是有點肅殺，因為沒有人希望裡面的資料外洩。」
卓冠廷強調，黃國昌並非第一次當立委，「他第二次當立委了，機密會議少說開過幾十場，國防委員會常開機密會議，他怎麼可能不知道這個資料不能帶出去？」
卓冠廷強調，黃國昌並非第一次當立委，「他第二次當立委了，機密會議少說開過幾十場，國防委員會常開機密會議，他怎麼可能不知道這個資料不能帶出去？」針對黃國昌強調「前後不到30秒」的辯解，卓冠廷反問：「30秒不算，所以酒駕30秒就不算酒駕？這不通！」
自家立委放棄發言 黃國昌卻搶著質詢惹議
民進黨立委康仁俊則從程序面提出質疑。他指出，今天的機密會議是以外交國防委員會為主，如果是該委員會委員，發言時間為10分鐘；非委員會的委員發言時間則是5分鐘。「黃國昌因為不是這個委員會的，所以發言時間就是5分鐘，這沒有問題。」
但康仁俊話鋒一轉：「你一定會覺得很奇怪，那民眾黨在這個委員會的委員呢？」他直接點名，民眾黨在外交國防委員會的委員是林憶君，「她直接放棄發言！她在這個委員會裡面的10分鐘，『我放棄，我沒話要講』。最後只有一個黃國昌跑出來說『我不是這個委員會，我要講話』。」
康仁俊質疑：「你不覺得這是鬧劇嗎？我們今天讓你在這個委員會的委員，你自己黨裡面在這個地方有委員，你說我不要，結果黃國昌在那裡把所有的東西做足了。」
他強調，參加機密會議所有文件都是進場前就要簽署，「不是你出來才簽的，所有的東西是你要領資料之前，他就會叫你都簽完。你怎麼可能會不知道？」康仁俊認為，這整件事只能凸顯一件事：「黃國昌你一直想要知道『我要買些什麼東西』，國防部一直告訴你其實就是機密我們可以跟你報告。結果今天你說是不小心的還是故意的，老實講，那就給外界留下很多空間。」
承辦揭露：資料編號+專人盯場 一份都不能少
對於機密會議的保密規範，退役少將于北辰以親身經驗提供更具體的說明。他表示，自己擔任上校時曾承辦過國防部到立法院的機密會議，對整個流程瞭若指掌。
「你前天晚上所有的資料要編流水號。與會人員我們都知道，那像黃國昌是非與會人員，後來進來的，原則上是不准進來。你遲到門口是不讓你進來的，所以今天是不該放行的，因為你沒有準時到。」于北辰說。
于北辰進一步說明，與會人員突然進入會議室後，第一步就是在門口完成保密切結。「你的資料是在門口你簽名的同時交給你，不是擺在桌上。然後他會告訴你，開完會後長官請你放在桌上。」
最關鍵的是，國防部會指派專人負責清點機密資料。「黃國昌為什麼一離開就有國防部的官員舉手？他只有一個任務，那一場他就只有一個任務，就盯著每一份機密資料，一份都不能少。」于北辰說，承辦人員的職責就是「發20份出去，收20份回來，一份都不能少。」
「根本不可能夾帶」 進場兩手空空才能過關
對於黃國昌聲稱「不小心夾帶」機密資料，于北辰直言「根本不可能夾帶」。
「你進去的時候不能帶東西。你的手機、你的筆、你的紙全部放外面，為什麼？怕你抄錄！」于北辰說，與會人員進場前要經過電子偵測，「因為怕你有帶錄音機」，進去後什麼紙都不能帶，就是擔心與會人員記不起來會用筆抄寫。
于北辰強調，手機不能帶進場，上廁所要暫停會議，「怕你記了兩段出去，尿多，『趕快趕快，記起來記起來』，怕你記！」
「這都是保密規定，很嚴格的，因為那是國家機密保護法裡面規定得清清楚楚的。」于北辰說，以他承辦人的角度來看，黃國昌這次的行為「那叫現行犯」。
賣場比喻：忘了付錢一樣會被告
主持人謝震武追問，是否可能只是疏忽？黃國昌手上以為帶了資料就走出去，30秒後發現歸還，能否視為無心之過？
于北辰以賣場比喻回應，「你到了賣場裡面不小心帶了一堆貴重東西出去，走到門口『逼逼逼』叫了，你說我忘了付錢，那會不告你嗎？一定告！一定告！」
卓冠廷補充，如果真的有人提告，最後可能要看法官會不會「其情可憫」。但于北辰強調，「法官怎麼判我不知道，但這是可以告的，你已經違反國家機密保護法。」
機密會議為何如此嚴格？1.25兆預算監督的兩難
昨日召開機密會議的背景，是立法院希望監督1.25兆特別預算的使用，但又不希望破壞與盟友之間的互信，也不希望機密的國防資訊被對岸或有心人知道。卓冠廷說明，立法院行之有年的做法就是召開機密會議，「符合可以監督，但又不要外洩這種底線。」
于北辰表示，國防部長顧立雄今天提到記者涉共諜案收買軍人時表示「很難過」，因為近期包括友台記者涉共諜案，牽連許多現役與退役軍人。于北辰也透露，自己曾帶過的一位中校部屬退伍後被判定為共諜，「我怎麼樣都不相信，因為以前我們在外島一起，很優秀。」但他強調，一切按照司法判例為準，「最多就是毋枉毋縱」。
