黃國昌帶走國防部秘密會議機密資料 沈伯洋還原現場：他一直往門口走…

立法院外交國防委員會今（19日）邀國防部長顧立雄列席報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」並備詢，全程排定採祕密會議方式進行，約於上午10時50分結束。民進黨立委沈伯洋發文指出，今天國防機密會議，黃國昌把機密資料帶走幸好有迅速追回；黃國昌回應，沈伯洋刻意抹黑，真的是省省吧。

沈伯洋發文指出，今天國防機密會議，黃國昌把機密資料帶走幸好有迅速追回；黃國昌回應，沈伯洋刻意抹黑，真的是省省吧。（圖／記者詹宜庭攝影）

沈伯洋發文提到，幫忙還原一下今天國防機密會議黃國昌把機密資料帶走，幸好有迅速追回。

沈伯洋說，整個狀況是：黃國昌質詢完，王定宇召委立即要宣告有哪些事情要注意不能洩漏等，但不知道為什麼黃國昌，就一直往門口要走出去，「我猜是可能急著有行程，所以定宇只好無奈說『那黃委員你邊往門口走邊聽我講好了』，但還沒講完，黃國昌就走出機密會議室，結果就把機密資料也帶出去了…」

沈伯洋說，他知道這種事情若是發生本黨身上，大概網軍會洗一個月吧。但他還是要說，機密會議的特色是沒有辦法直播，所以也無法在線上收看，所以大部分來講他就會盡量待在現場（如果之後會對外討論這件事情的話）。

但因為委員們都很忙，可能一問完問題就會走掉，也不會管別人問了什麼，所以每一次機密會議都要在委員進出的時候，提醒事項。沈伯洋說，雖然機密資料只被帶出去大概幾分鐘，但我們一直以來，機密會議的規範真的很不足。但偏偏這幾年非常需要機密會議。

有人會問說為什麼不改革？問得好，我們早就在2024年國會改革提了相關方案，結果全部被丟包，最後就是很有名的過了一個藍白的國會濫權法案，真正的民進黨版國會改革法案到現在還是被丟包。然後他們還一直騙民眾說他們是在幫民進黨做以前沒改革的事。我那時候為了討論這一些改革方式，一天到晚開會到12點，結果全部都在委員會被丟包。

黃國昌則回應，準備了一堆資料，結果只能問5分鐘，還才開始熱身，召委就站起來示意結束了。這場會議，顯然就是過水。離開會議室，走到樓梯口，發現手上一堆資料不小心也夾著國防部提供的書面資料，就馬上走回外交及國防委員會的會議室繳回。前後時間不到30秒，沒想到民進黨的沈伯洋還在刻意抹黑，真的是省省吧。

徐巧芯也表示，沈伯洋這樣說，也是洩漏會議內容啊！裡面誰說了什麼，反而是他公開講？

