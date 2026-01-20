黃國昌帶走機密文件意圖？ 沈伯洋喊鐵證：但監視器拍不到內心

民進黨立委沈伯洋。（資料照片） 圖：金大鈞/攝

[Newtalk新聞] 立法院昨日爆發民眾黨團總召黃國昌涉攜出機密會議文件爭議，對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱與民進黨立委沈伯洋分別回應指出，現行議事規則下「是否宣洩予外人」才是是否送交紀律處分的關鍵，而攜出文件本身已屬事實，凸顯立法院機密會議規範亟需補強。

針對媒體詢問，是否將因黃國昌進出會議室次數與說法不一，民進黨團會調閱監視器，甚至提出譴責案？鍾佳濱表示，調閱監視器的重點，不在於確認是否單純攜出文件，而是要釐清文件是否有「宣洩予他人」。他指出，依照現行尚未修訂的議事規則，單純攜出文件，並不構成送交紀律處分的要件。

鍾佳濱說明，議事規則第50條與第52條，明確規範的是「宣洩於外人」的情形，若有外洩，才會送紀律委員會處理；而攜出文件本身，係規範於第48條，但第48條並未設有罰則。他強調，過去民進黨團曾主張修正第48條，將攜出機密文件納入具體處罰規範，但在兩年前，相關修法即遭在野黨於司法及法制委員會阻擋。

鍾佳濱直言，當初不願修法，現在卻面對攜出機密文件的爭議，讓外界質疑是否早已預見今日狀況，並為可能發生的責任問題預作卸責安排。他指出，若現行規則未明訂罰則，確實難以提出譴責，因此民進黨團將要求於本週五院會，儘速補齊並完備相關會議規範。

沈伯洋則直言，監視攝影機「拍不到一個人的內心」，但就客觀事實而言，是否攜出文件早已有清楚答案。他指出，第48條已明定不得攜出機密文件，而媒體畫面顯示黃國昌走出會議室、攜出文件的畫面均已被拍到，當事人本人也已承認攜出，這些都構成「鐵一般的事實」。

沈伯洋強調，真正無法確認的，只有當事人內心是否有其他意圖，但這並非監視器所能判斷。他認為，與其糾結於主觀動機，不如正視制度漏洞，儘速完成相關規範修正。他指出，民進黨團早在兩年前即提出完善機密會議規範的修法方案，卻遲未獲得通過，這正是目前最需要處理的關鍵問題。

