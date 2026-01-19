黃國昌帶走機密是「不小心」？尚毅夫神預言曝光
政治中心／綜合報導
立法院外交及國防委員會19日就1.25兆國防特別條例安排機密專報，民眾黨團總召黃國昌與會後提前離場，卻被發現將會中機密資料夾帶離開現場，離場後不久才主動繳回，對此，引發各界質疑黃國昌是否為「不小心」還是「預謀」？對此，就有網友挖出資深媒體人尚毅夫早在上週就曾說「黃國昌參加機密會議就是要偷東西」，直呼根本神預言。
黃國昌走出會議室，被發現機密報告被帶出去，緊急追回。（圖／民視新聞）
機密文件被帶出會場 王定宇還原：軍官急喊要追回
立法院外交及國防委員會昨日邀請國防部長顧立雄列席，針對國防特別預算條例進行秘密報告。非屬該委員會的黃國昌跨區參與，卻被畫面捕捉到將部分機密資料帶出會議室。擔任會議主席的民進黨立委王定宇還原現場，當時黃國昌頭也不回地走出去後，國防部軍官馬上驚覺並回報「我們的機密報告被帶出去了！」軍官隨即要求追回，並強調內容包含許多不可對外洩漏的明細。
資深媒體人尚毅夫早在上週就神預言，黃國昌就是要去偷東西的。（圖／民視新聞）
黃國昌怒斥「抹黑」 尚毅夫上週神預言：他沒聽寫不出來
對此，黃國昌事後怒批，前後時間不到30秒，沒想到民進黨立委沈伯洋還在刻意抹黑，「真的是省省吧！」他更在社群平台抨擊，詢答時間只能問5分鐘，「才開始熱身就結束了」，言論引發爭議。然而，粉專「Mr. 柯學先生」挖出資深媒體人尚毅夫上週在政論節目的發言。尚毅夫當時質疑黃國昌為何要參加 19 日的秘密會議「你說你要自己提版本，你就自己提嘛！你不聽（秘密會議）寫得出來我佩服你，你就是要去偷東西嘛！」更諷刺黃國昌若無軍事專業，聽完才要定稿，根本是去「偷東西」。片段被挖出後，網友紛紛驚嘆：「先知」、「立法院活化石」、「被看破手腳」。
