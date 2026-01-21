黃國昌帶走機密時間軸曝光！ 她：是否外洩

▲陳培瑜質疑，「黃國昌有沒有翻拍機密資料？有沒有外洩出去？請黃國昌出面向國人說明清楚！」（圖／民進黨直播）

[NOWnews今日新聞] 立法院外交及國防委員會19日進行機密專案報告，民進黨立委指控民眾黨立委黃國昌帶走機密資料，相關爭議持續延燒。民進黨立法院黨團書記長陳培瑜今（21）日曝相關時間軸，強調全程1分15秒，絕對不是黃國昌宣稱的30秒，「黃國昌有沒有翻拍機密資料？有沒有外洩出去？請黃國昌出面向國人說明清楚！」

對於被指控帶走機密資料，黃國昌說明，他走出會議室後發現拿到國防部資料，就調頭回來交還，想在這種事情上做文章，大可不必。

廣告 廣告

對此，陳培瑜表示，黃國昌攜帶國防機密走出委員會，他向立院駐警隊申請調閱、複製監視器影片，但祕書長周萬來只允許申請人入內觀看，不能翻拍與複製，因此她只能用文字，向大家報告時間軸與狀況。

陳培瑜指出，黃國昌10時40分05秒帶著機密資料走出國防外交委員會、10點40分21秒走下樓梯，身後跟著兩個助理，其中一位手上有兩支手機，走下樓梯後就是沒有監視器的角落、10點41分03秒黃國昌和一位助理走上樓梯，準備回委員會、10點41分20秒黃國昌走到委員會門口，軍官剛好衝出來拿資料。

陳培瑜提到，全程1分15秒，絕對不是黃國昌宣稱的30秒，不在監視器拍攝範圍內的時間長達42秒，時間足以把夾帶出去的國防機密資料翻拍完成。

陳培瑜說，當天她也有去參加會議，所以知道有幾張資料，但基於機密，她不能透漏篇幅，但她可以篤定，42秒絕對足夠拍完所有資料；她質疑，黃國昌有沒有翻拍機密資料？有沒有外洩出去？請黃國昌出面向國人說明清楚。

陳培瑜說，她要鄭重對立法院長韓國瑜與周萬來表達抗議，她向駐警隊申請調閱與複製監視器畫面，但周萬來卻只同意調閱，不同意複製，「我就問，攸關國家機密是否外洩，為什麼不能讓社會大眾釐清事實？」

陳培瑜指出，依據「立法院維護院區安全數位錄影系統影像資料管理要點」，只要周萬來核可就可以複製，為什麼韓國瑜與周萬來要包庇黃國昌？

更多 NOWnews 今日新聞 報導

批藍白卡總預算為反而反！民進黨：謝龍介不給台南救災救命錢

台美關稅談判底定！賴清德：編列930億繼續挺產業「行銷世界」

2500億美元信保引關注！鄭麗君首度曝規劃：上限百億將分5期