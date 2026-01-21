黃國昌帶走機密稱不小心！公督盟：國安不容意外！保密法規25年未修 籲即刻修訂罰則

黃國昌帶走機密文件稱「不小心」，公督盟強調，國安不容意外，立法院應全面檢討並修正25年未修正的《立法院秘密會議注意事項》，違規應訂罰則。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 立法院19日進行機密專案報告，邀請國防部長顧立雄報告「1.25兆國防特別條例」，民眾黨立委黃國昌竟帶著機密文件離場，所幸第一時間被追回，但黃國昌辯「時間不到30秒」，反批綠營抹黑。對此，公督盟強調，國安不容意外，立法院應全面檢討並修正25年未修正的《立法院秘密會議注意事項》，建立機密會議標準作業程序，重建社會對立法院的信任。

「意外」不能成為藉口，程序違規即是國安風險！

公督盟20日發表「國安不容意外，違規應訂罰則！立院應即刻修訂過時保密法規，落實嚴格議事自律！」聲明表示，在《立法院議事規則》中，關於秘密會議之程序與保密義務，規範對象並非僅限於立委本人，亦及於列席的行政機關人員與立法院工作人員，目的在確保機密資料於會議全程嚴格控管。立委不僅是國家立法規則的制定者，更是監督行政部門的責任主體，若連最基本的保密程序都無法被確實遵守，國會又如何要求行政機關承擔國安責任、落實有效監督？

針對立委於機密會議中將機密文件帶離會場一事，公督盟強調，即便當事人表示並非出於故意，但依《立法院議事規則》第48條規定，秘密會議中的秘密文件應「當場分發，當場收回，不得攜出會場」，該規範並未因時間長短或主觀意圖而有所例外。凡機密文件一經離開管制範圍，即已構成程序違規，立法委員自應以最高標準嚴格遵守相關保密規範。

法規嚴重過時，應全面檢討「立法院秘密會議制度」，確保機敏資料不外洩！

公督盟指出，此次事件凸顯現行機密會議在動線控管、文件回收及人員管制上仍存制度性風險，且對照德國國會可以針對違規行為罰鍰，英、美國國會有倫理委員會進行主動調查，目前我國立法院對於有違反保密義務的相關人員處置相當雞肋，呼籲參考國際案例，修法賦予紀律委員會主動調查權，若涉及國安法規的洩密行為，更應主動移送司法機關偵辦，絕不寬貸。

公督盟表示，《立法院秘密會議注意事項》最後一次修正是2000年，已超過25年未與時俱進，現任立法院副院長江啟臣也曾主張立法院要檢討保密規範不足之處，隨著日新月異，現行規範早已無法應對現代科技與國安威脅。公督盟指出，雖然外交國防委員會曾訂出內規，但其他委員會同樣會接觸機敏資料，呼籲立法院應針對秘密會議相關法規進行通盤檢討，確保秘密會議的內容不對外洩漏。

