黃國昌帶走機密資料反要沈伯洋道歉 涉犯國安法北檢完成分案

黃國昌未對夾帶機密文件一事道歉。（鏡新聞）

民眾黨立委黃國昌19日參加立法院外交及國防委員會的機密專案報告，將國防部提供的機密文件帶離會議室，他聲稱前後時間不到30秒，卻被揪出全程是1分15秒，在監視器死角的時間長達42秒。黃國昌遭告發涉犯《國家安全法》，他不以為然嗆聲告發律師「回去重讀法律」，台北地檢署已完成分案，指派主任檢察官張靜薰偵辦。

民進黨立委今天調閱立院監視器畫面，還原黃國昌帶走機密資料過程。上午10點40分05秒黃國昌帶著機密資料走出國防外交委員會；10點40分21秒走下樓梯，身後跟著兩個助理，其中一位手上有「兩支手機」，而走下樓梯後就是沒有監視器的角落；10點41分03秒，黃國昌和一位助理走上樓梯準備回委員會；10點41分20秒，黃國昌走到委員會門口，軍官剛好衝出來拿資料，整段過程長達1分15秒。

對於犯下帶走機密資料疏失，黃國昌僅說是「不小心」，反而責怪綠委抹黑，今天則說：「調完錄影帶以後，沈伯洋是不是要道歉？東西是不是我自己繳回去的？」批民進黨還在炒作這個話題，只想搞政治鬥爭、沒在關心國家大事。

據《立法院議事規則》第50條明文規定，「秘密會議之紀錄及決議，立法委員、列席人員及本院員工，不得以任何方式對外洩漏」，若需對外發布新聞，亦須經院長核定；第52條規定，立法委員若違反第50條，應付紀律委員會議處，情節重大者，可能涉及刑事責任。





