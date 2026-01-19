黃國昌帶走機密資料稱「不小心」...吳思瑤質疑「無心還故意」：宣洩秘密會議記錄應付紀律委員會議處

國防部長今（19）日就1.25兆國防預算特別條例在立院進行專報，但秘密會議結束後，民眾黨立委黃國昌卻將機密資料帶出會議室。黃發文回應，他離開會議室後才發現「不小心」夾帶資料，前後不到30秒就繳回；綠委吳思瑤質疑，是無心還是故意？她並列出《立法院議事規則》，若秘密會議記錄宣洩，應付紀律委員會議處。

綠委林楚茵上午在社群平台Threads上發文表示，全程機密可公開的資訊經國防部整理後，下午交給出席委員，「楚茵可先透露的場內資訊是， 黃國昌從委員會帶走機密資料，還好第一時間『被追回』。」

廣告 廣告

綠委沈伯洋也在臉書發文還原，今天國防機密會議黃國昌把機密資料帶走，幸好有迅速追回。

沈伯洋指出，黃國昌質詢完、王定宇召委立即要宣告有哪些事情要注意不能洩漏等，但不知道為什麼黃國昌就一直往門口要走出去，他猜是可能急著有行程，所以王定宇只好無奈說：「那黃委員你邊往門口走，邊聽我講好了。」

沈伯洋再說，但還沒講完，黃國昌就走出機密會議室，結果就把機密資料也帶出去了。

對此，黃國昌則在臉書發文表示，他準備了一堆資料，結果只能問5分鐘，還才開始熱身，召委就站起來示意結束了，這場會議顯然就是過水。

黃國昌接續解釋，他離開會議室走到樓梯口，發現手上一堆資料不小心也夾著國防部提供的書面資料，就馬上走回外交及國防委員會的會議室繳回，「前後時間不到30秒，沒想到民進黨的沈伯洋還在刻意抹黑，真的是省省吧。」

綠委吳思瑤後續在社群平台Threads上發文表示，黃國昌現行犯，還好被逮到，開國防機密會議，黃國昌帶走機密資料，所幸「被追回」，議事人員不畏咆哮追回資料，應受嘉獎。

吳思瑤質疑，黃國昌是「無心」還是「故意」？若是無心，怎麼當立委審查機密事項，如此漫不經心？若是故意，就是惡意違反立院法規，其心可議？

吳思瑤酸說，避免黃國昌惱羞成怒大咆哮「我犯什麼法？」就把條文列出來給他看。《立法院議事規則》第 48 條「秘密會議中之秘密文件，由秘書處指定專人蓋印、固封、編定號數，分送各委員簽收；其有收回必要者，當場分發，當場收回，不得攜出會場。」

第 50 條則為「秘密會議之紀錄及決議，立法委員、列席人員及本院員工，不得以任何方式，對外宣洩。關於秘密會議，如須發表新聞時，其稿件應經院長核定之。」

第 52 條為「立法委員違反本規則第五十條規定者，應付紀律委員會議處；本院員工違反者，由院長依法處分之；列席人員違反者，由本院函各該主管機關依法辦理。」

（圖片來源：三立新聞、網路）

更多放言報導

藍白兩黨要求國安簡報直播、公布涉外行程...公督盟批「自主揭露比例掛零」：態度雙標！籲：修正相關法規、健全秘密會議制度

英國奧斯卡入圍之冠！《秘密會議》上演教宗選舉下的暗潮洶湧 結局反轉不斷燒腦到底 比政治選戰還刺激！