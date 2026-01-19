黃國昌帶走機密資料稱「不小心」30秒就繳回...沈伯洋嗆「違規1分鐘不算嗎？」四叉貓酸：黃很快才30秒、大家當沒發生吧

國防部今（19）日就1.25兆國防預算特別條例在立院進行專報，但秘密會議結束後，民眾黨立委黃國昌卻將機密資料帶出會議室。黃發文回應，他離開會議室後才發現「不小心」夾帶資料，前後不到30秒就繳回；綠委沈伯洋回嗆「要提案違規一分鐘不算嗎？」網紅四叉貓則大酸「黃國昌很快才30秒而已，大家就當沒發生吧！」

綠委林楚茵上午在社群平台Threads上發文表示，全程機密可公開的資訊經國防部整理後，下午交給出席委員，「楚茵可先透露的場內資訊是， 黃國昌從委員會帶走機密資料，還好第一時間『被追回』。」

綠委沈伯洋也在臉書發文還原，今天國防機密會議黃國昌把機密資料帶走，幸好有迅速追回。

沈伯洋指出，黃國昌質詢完、王定宇召委立即要宣告有哪些事情要注意不能洩漏等，但不知道為什麼黃國昌就一直往門口要走出去，他猜是可能急著有行程，所以王定宇只好無奈說：「那黃委員你邊往門口走，邊聽我講好了。」

沈伯洋再說，但還沒講完，黃國昌就走出機密會議室，結果就把機密資料也帶出去了。

對此，黃國昌則在臉書發文表示，他準備了一堆資料，結果只能問5分鐘，還才開始熱身，召委就站起來示意結束了，這場會議顯然就是過水。

黃國昌接續解釋，他離開會議室走到樓梯口，發現手上一堆資料不小心也夾著國防部提供的書面資料，就馬上走回外交及國防委員會的會議室繳回，「前後時間不到30秒，沒想到民進黨的沈伯洋還在刻意抹黑，真的是省省吧。」

沈伯洋則在下方留言回嗆「我只是陳述事實…這樣也叫抹黑？還是說貴黨未來要提案，違規一分鐘以內不算違規？」網紅四叉貓也大酸「黃國昌很快才30秒而已，大家就當沒發生吧！」也有網友質疑「不小心？真是輕描淡寫」。

另外，藍委徐巧芯也留言聲援黃國昌稱「沈伯洋這樣講也是洩露會議內容啊，裡面誰說了什麼，反而是他公開講？」卻遭網友批評「30秒就不算違法嗎？」、「證明國昌真的有帶出場」。

（圖片來源：黃國昌臉書、三立新聞）

