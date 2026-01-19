黃國昌帶走機密資料稱「前後才30秒」周玉蔻點他文中三疑點：為「類小偷」行徑不打自招！

國防部長今（19）日就1.25兆國防預算特別條例在立院進行專報，但秘密會議結束後，民眾黨立委黃國昌卻將機密資料帶出會議室；黃發文回應，他離開會議室後才發現「不小心」夾帶資料，前後不到30秒就繳回。資深媒體人周玉蔻點出三項疑點，直言黃國昌根本是在「說謊」中為自己類似小偷行徑不打自招。

綠委沈伯洋在臉書發文指出，今天國防機密會議黃國昌把機密資料帶走，幸好有迅速追回。

沈伯洋說，黃國昌質詢完、王定宇召委立即要宣告有哪些事情要注意不能洩漏等，但不知道為什麼黃國昌就一直往門口要走出去，他猜是可能急著有行程，所以王定宇只好無奈說：「那黃委員你邊往門口走，邊聽我講好了。」

沈伯洋再說，但還沒講完，黃國昌就走出機密會議室，結果就把機密資料也帶出去了。

對此，黃國昌則在臉書發文表示，他準備了一堆資料，結果只能問5分鐘，還才開始熱身，召委就站起來示意結束了，這場會議顯然就是過水。

黃國昌接續解釋，他離開會議室走到樓梯口，發現手上一堆資料不小心也夾著國防部提供的書面資料，就馬上走回外交及國防委員會的會議室繳回，「前後時間不到30秒，沒想到民進黨的沈伯洋還在刻意抹黑，真的是省省吧。」

周玉蔻今日在臉書發文表示，黃國昌今天在眾目睽睽下，被當現行犯抓包，涉嫌夾帶國防機密資料出立法院委員會後，還在「說謊」中為自己類似小偷行徑不打自招。

周玉蔻分析，黃國昌稱「不小心夾在其他資料裡」，她直言「鬼才相信」；對於黃國昌自稱發言時間太少「只是過水」早早離開，周玉蔻說，事實上黃國昌不是國防外交本委員會委員，時間依規定受限。

另外，黃國昌說自己30秒後回來，周玉蔻強調「事實是被發現露餡了，被活逮⋯⋯」。

