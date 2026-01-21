黃國昌帶走機密資料被告涉犯國安法 北檢完成分案

記者楊佩琪／台北報導

民眾黨立委黃國昌19日參加立法院外交及國防委員會機密專案報告時，將國防部提供的機密資料帶離會議室，引發爭議。民進黨籍台北市中正、萬華區市議員參選人張銘祐，20日上午赴台北地檢署告發黃國昌涉犯違反國家安全法、洩密等罪。此案台北地檢署已完成分案，指派主任檢察官張靜薰偵辦。

張銘祐指出，依據《立法院議事規則》第50條明文規定，「秘密會議之紀錄及決議，立法委員、列席人員及本院員工，不得以任何方式對外洩漏」，若需對外發布新聞，亦須經院長核定。另依第52條規定，立法委員若違反第50條，應付紀律委員會議處，情節重大者，並可能涉及刑事責任。

律師詹晉鑒表示，黃國昌的行為並非單純程序疏失，而是涉及「是否違法持有、攜出、接觸國防機密資料」的重大法律問題，依法有必要由司法機關介入釐清事實、確認責任歸屬。即便資料最終「有追回」也不代表過程本身不構成違法。

對於指控，黃國昌表示當時走到茶水間，發現自己不小心把資料帶出來，又立刻回到委員會並繳回資料，過程僅約30秒，並沒有所謂被追回情事，批民進黨還在炒作這議題。

