黃國昌帶走機密資料被抓包！臉書辯「不小心」

立法院外交及國防委員會19日邀國防部長顧立雄(中)報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」並備質詢，左為民眾黨立委黃國昌、右背對鏡頭者為國民黨立委陳永康。(記者廖振輝攝)

〔記者黃靖媗／台北報導〕民進黨立委沈伯洋與林楚茵今日上午透露，民眾黨立委黃國昌竟將立法院外交及國防委員會的機密資料攜出。對此，黃國昌於臉書回應，他的手上一堆資料中「不小心」夾著國防部提供的書面資料，並轉移焦點批評會議「顯然就是過水」。

黃國昌透過臉書表示，他為了這場機密會議準備了一堆資料，結果只能問5分鐘，他才開始熱身，召委就站起來示意結束了，批評這場會議「顯然就是過水」。

黃國昌敘述，他離開會議室，走到樓梯口，發現手上一堆資料「不小心」也夾著國防部提供的書面資料，就馬上走回外交及國防委員會的會議室繳回，「前後時間不到30秒，沒想到民進黨的沈伯洋還在刻意抹黑，真的是省省吧」。

