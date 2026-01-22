黃國昌帶走機密資料陳培瑜告洩密...林楚茵還原現場緊張氣氛：國防部官員大喊「黃委員沒繳回機密資料！」

民眾黨立委黃國昌將國防機密資料帶離會議室，綠委陳培瑜代表黨團提告黃洩密。當天也在現場的綠委林楚茵今（22）日還原現場緊張細節，表示在另一藍委質詢開始一分鐘，國防部官員突然大喊：「會議暫停！黃國昌委員沒有繳回機密資料！」王定宇才立刻裁示追回。

林楚茵今日在臉書發文表示，機密資料關乎國家安全，她支持陳培瑜提告黃國昌洩密。

林楚茵表示，身為當天出席機密會議的外交國防委員，許多人可能很難想像，當時氣氛有多緊張，她還原現場，機密會議進行到國民黨牛煦庭委員質詢，才開始約一分鐘，國防部官員突然大喊：「會議暫停！黃國昌委員沒有繳回機密資料！」

林楚茵再說，會議室內瞬間空氣凝結，所有人都知道事情嚴重了，會議主席王定宇召委當下立刻裁示「快去追回來！」

林楚茵直言，「洩露軍購機密」不是一句雲淡風輕的「綠營抹黑」就能脫罪，更何況機密內容有許多仍在與美國國防部洽談，「不只有軍購機密，還牽涉台美互信」！

林楚茵嘆道，黃國昌事後竟狡辯「這是什麼機密？未來美國會公布」，但機密在解密前，本就不能洩露。黃國昌不是不懂而是刻意扭曲，就是這種不把國家安全當一回事的態度令人憤怒！

林楚茵最後說，國防安全絕不允許以「不小心」為藉口越界踩線，更不能用「抹黑」之名轉移焦點，支持陳培瑜委員代表民進黨團提告，請檢調儘速查明真相。

（圖片來源：三立新聞、林楚茵臉書）

