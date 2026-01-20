黃國昌帶走機密資料風波擴大 被告發涉犯國安法

記者楊佩琪／台北報導

北市議員參選人張銘祐與律師赴北檢，告發黃國昌涉犯違反國安法、洩密等罪。（圖／翻攝畫面）

民眾黨立委黃國昌19日參加立法院外交及國防委員會機密專案報告時，將國防部提供的機密資料帶離會議室，引發爭議。黃國昌強調自己發現後就立刻歸還，過程僅30秒，不過似乎仍無法解除外界疑慮。民進黨籍台北市中正、萬華區市議員參選人張銘祐，20日上午赴台北地檢署告發黃國昌涉犯違反國家安全法、洩密等罪。

張銘祐20日在律師陪同下，抵達台北地檢署告發黃國昌。張銘祐表示，軍購會議涉及國防部署、戰略能量與對外軍事合作，依法屬於高度機密事項，任何一絲鬆動，都可能對台灣整體安全造成不可回復的風險。立法院身為國家最高民意機關，更應自我約束、嚴格守法，而非成為破口。

張銘祐並指出，依據《立法院議事規則》第50條明文規定，「秘密會議之紀錄及決議，立法委員、列席人員及本院員工，不得以任何方式對外洩漏」，若需對外發布新聞，亦須經院長核定。另依第52條規定，立法委員若違反第50條，應付紀律委員會議處，情節重大者，並可能涉及刑事責任。

律師詹晉鑒表示，黃國昌的行為並非單純程序疏失，而是涉及「是否違法持有、攜出、接觸國防機密資料」的重大法律問題，依法有必要由司法機關介入釐清事實、確認責任歸屬。即便資料最終「有追回」也不代表過程本身不構成違法。

張銘祐也強調，告發不是為了製造對立，而是為了向社會清楚宣示，台灣的民主必須建立在對國家安全與法治的共同尊重之上。呼籲立法院應全面檢討秘密會議的管理與監督機制，杜絕任何再次發生的可能。

