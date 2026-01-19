黃國昌帶走機密資料 沈伯洋：他可能很慌張

▲黃國昌遭爆帶走立法院外交國防委員會機密資料，在場沈伯洋全程直擊並還原過程。（圖／記者吳翊緁攝）

[NOWnews今日新聞] 立法院外交國防委員會今（19）日邀請國防部長顧立雄報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」並備質詢，涉及機敏資訊為秘密會議，而黃國昌遭爆帶走機密資料，黃國昌則反嗆僅帶走30秒。在場的沈伯洋還原始末，稱當時召委說明注意事項時，黃連聽都沒聽就走出去，看起來可能要趕行程，「出去可能也是很慌張，所以就把機密資料也帶走了」。

黃國昌遭爆秘密會議帶走機敏資訊，黃國昌則反嗆僅帶走30秒便繳回。對此在場沈伯洋還原始末，表示機密會議，很多委員來來去去，所以召委要不斷告訴大家注意事項，會不斷地來做宣告。

沈伯洋說，黃國昌就是在自己質詢的時候進來，質詢5分鐘後他就直接往門口走出去，這時候召委一樣再站起來提醒注意事項，但黃國昌並沒有要聽，他就直接想要往外面走出去，看起來可能要趕行程，所以他連聽都沒有聽就走出去，走出去可能也是因為很慌張，所以就把機密資料帶走了，現場立即發現後就馬上追出去拿回，整件事情就是如此。

沈伯洋說，按照立法院議事規則，機密會議的資料是不得攜出，因此黃國昌此舉是違法行為，違規20秒、30秒、1分鐘或1年，全部都是違規，結果黃國昌竟然發文稱他抹黑，但黃寫的內容跟自己講的根本一樣，「請問一樣的事情要怎麼抹黑？」

