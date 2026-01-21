黃國昌帶走機密"消失42秒"! 綠營:足以把資料翻拍完

政治中心／綜合報導

黃國昌日前參加國防機密會議，把不能攜出的機密文件帶走，上午民進黨立委陳培瑜、沈伯洋調閱了立法院監視器，指出黃國昌跟2個助理消失在監視器死角42秒才返回，對此黃國昌說"到今天才炒作這個很可笑"，綠營則認為拿著手機一直拍，42秒夠他把資料留存。

立法院民進黨團書記長陳培瑜跟立委沈伯洋來到駐警隊，調閱監視器看民眾黨團總召黃國昌如何"不小心"帶走機密文件。

立委（民）沈伯洋：「過程就是他離開，他離開之後就到了樓梯間，到樓梯間之後42秒然後再回來，光是攝影機沒有拍到的時間，都比他講的30秒要來的更長。」

當天上午10點40分05秒，黃國昌拿著機密文件走出委員會、40分21秒的時候走到了監視器拍不到的樓梯間角落，後頭跟著2個助理，其中一人手上拿2支手機，3人在監視器拍不到的死角待了42秒，黃國昌才上樓返回委員會，進門時遇上要追資料的國防部官員。

民眾黨團總召黃國昌：「民進黨到今天還在炒作這個議題，就知道民進黨一天到晚在搞政治鬥爭，東西是不是我自己繳回去的，（民進黨）說是議事人員追回，好像我東西我帶走是議事人員追回來，No我發現了以後我自己就拿回去給他們了。」

民進黨團書記長陳培瑜：「如果你手上拿著手機，42秒時間絕對足以讓你把手上的資料拍完，為什麼突然想到要回頭，我想他自己非常清楚，是不是有可能偷拍完了，然後趕快再回頭，然後製造一個他假裝忘記，所以帶走了這個，看起來像是低級錯誤的行為。」

綠營點出乍聽很短的42秒對於有準備的人來說已經足夠，更批評立法院秘書長周萬來竟站在有洩密之嫌的黃國昌這邊。

民進黨團書記長陳培瑜：「我們不是只有申請調閱，我們其實也申請了，想要複製資料，但是這個部分也被周萬來秘書長拒絕，帶走的機密不被重視，然後我們現在想看這個監視器，卻變成機密非常的荒謬。」

藍白卡國防特別預算已經引起國人側目，如今機密資料一來就有可疑行為，實在很難讓人不多想。

（民視新聞綜合報導）

