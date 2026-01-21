黃國昌帶走機密"消失42秒"! 綠營:足以把資料翻拍完

政治中心／綜合報導

黃國昌昨天在國防機密會議，把不能攜出的機密文件帶走，民進黨立委陳培瑜、沈伯洋調閱立法院監視器，發現機密資料離開會議室長達1分15秒，黃國昌更是跟2個助理消失在監視器死角42秒才返回，遭質疑時間足夠把資料拍照留存，儘管黃國昌聲稱炒作，不過昨天名嘴以違反國安法告發黃國昌，今天北檢已經分案。

參加禮拜一國防委員會機密會議後，民眾黨團總召黃國昌帶著機密資料離去，綠營要追"帶走機密後他做了什麼"。

好不容易申請到"調閱監視器權限"，但立法院秘書長周萬來不放行"複製備份"，看過監視器畫面的立委沈伯洋重回現場演繹一遍。

沈伯洋說「那我們在監視錄影器看到的畫面就是，黃國昌直接從這邊走出來，那這邊監視攝影器都還拍得到，走到樓梯口之後呢，他其實沒有任何的這個頓就直接下去，大概到這個位子監視攝影器就拍不到，所以從下去以後，我們就不知道在哪裡，那這個過程大概42秒。」

還原當天時間，黃國昌10點40分05秒帶著機密文件走出委員會，穿過走廊、下樓消失在畫面中，後面還跟著2個助理，其中一人拿2台手機，3人在監視器拍不到的地方待了42秒，黃國昌才趕回來，要進委員會時遇上追資料的國防部官員，機密脫離掌控長達1分15秒。

民眾黨團總召黃國昌：「民進黨到今天還在炒作這個議題，東西是不是我自己繳回去的，（民進黨）說是議事人員追回，No我發現了以後我自己就拿回去給他們了。」

民進黨團書記長陳培瑜：「如果你手上拿著手機，42秒時間絕對足以讓你把手上的資料拍完，為什麼突然想到要回頭，是不是有可能偷拍完了，然後趕快再回頭，然後製造一個他假裝忘記，看起來像是低級錯誤的行為。」

張博洋說「消失的42秒鐘可以拍多少機密資料，42秒之內快速的話可以連拍37張照片。」

綠營點出乍聽很短的42秒對於有準備的人來說已經足夠，更批評周萬來竟站在黃國昌這邊。

民進黨團書記長陳培瑜：「我們不是只有申請調閱，我們其實也申請了，想要複製資料，但是這個部分也被周萬來秘書長拒絕，帶走的機密不被重視，然後我們現在想看這個監視器，卻變成機密非常的荒謬。」

藍白卡國防特別預算引起國人側目，機密資料一來就有可疑行為，實在很難讓人不多想。

