黃國昌帶走機密「42秒詭異消失」媒體人揭驚人內幕：三人一組翻拍會很快

政治中心／綜合報導

鍾年晃說黃國昌機密案。（圖／前進新台灣）

民眾黨主席黃國昌19日出席立法院外交及國防委員會，會後竟攜出被列為機密等級的資料，國防軍官也立刻追出去找。黃國昌事後稱「只是不小心帶走30秒」。不過民進黨立法院黨團今（21）日調閱當天監視器影像後質疑，黃帶走機密到歸還的時間長達75秒，更巧妙利用紅樓的樓梯死角，使得其中42秒「沒有畫面」，究竟做了什麼？外界議論紛紛。今（21）日資深媒體人鍾年晃於三立政論《前進新台灣》中實測，假設黃與兩個助理，三人一組作業的話，42秒時間要快速翻拍資料並不困難。

廣告 廣告

鍾年晃說黃國昌機密案。（圖／前進新台灣）

還原當天時間序，鍾年晃表示，做刑事犯罪調查時，還原現場時間很重要。

10:40:05「黃嫌」帶著資料夾，走出委員會會議室。

10:40:21「黃嫌」進樓梯，也就是紅樓三樓會議室下去往中興會館方向。

10:41:03「黃嫌」再度走上樓梯。

10:41:20「黃嫌」再回到委員會。

鍾年晃用小白板畫出當時現場。（圖／前進新台灣）

鍾年晃指出，正因為樓梯沒有設置監視器，這42秒發生什麼事，外界完全不知道。紅樓是立法院很老的一棟建築物。三個人在這邊消失了42秒，從時間序來推算，他們並沒有下樓梯，應該是停留在樓梯間，中間在幹嘛呢？「我們現在只知道，助理手上有手機 」。

外界也好奇，42秒能做些什麼？鍾年晃與立院榮譽顧問陳柏惟棚內進行實驗發現，「五秒鐘就能拍下四張文件 」，假設三個人一組的話，要翻拍資料就更快了。不只是手機快速翻拍，鍾年晃也提出另一個可能性，也就是利用內建拍照錄影功能的科技眼鏡，只要錄影下來回去再截圖慢慢看，過程更簡單，也不用擔快速心拍照失焦等問題。

※上述言論，僅代表節目來賓之立場。



更多三立新聞網報導

黃國昌帶走機密資料「動機不單純？」王義川：我不信他是夾帶出去的

關稅15％「與日韓齊平」藍營仍跳針台灣被賣 康仁俊開罵：那個叫講X話

李四川選新北遇強敵？山田摩衣爆藍營大料：「這1人」支持度竟比川伯高

黃國昌軍購說遭國防部打臉 王瑞德揭關鍵開罵：當了兩次立委還說外行話

